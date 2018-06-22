Юнармейцы зажгли свечи на Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Участники всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия» в День памяти и скорби возложили венки и зажгли свечи на Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

Как уточнили в Министерстве обороны России, юнармейцы приняли участие во всероссийской патриотической акции «Вахта памяти. Вечный огонь», которая состоялась в 04:00 22 июня в Александровском саду.

По данным ведомства, в мероприятии также поучаствовали руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский и начальник Главного управления по работе с личным составом ВС РФ полковник Михаил Барышев.

День памяти и скорби 22 июня — официальная памятная дата начала Великой Отечественной войны. В этот день по всей России проходят акции в память о солдатах, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков.