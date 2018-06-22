В Москве зажгли свечи в память о начале Великой Отечественной войны

Жители и гости столицы зажгли 1418 свечей на Крымской набережной в Москве в память о начале Великой Отечественной войны.

Мероприятие стартовало в 22:00 по московскому времени. Во Владивостоке в это время часы показывали 4:00 — момент, когда фашистская Германия напала на Советский Союз.

Каждая свеча символизирует один день страшной войны, унесшей миллионы жизней. Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский отметил, что «Линия памяти» будет гореть круглосуточно, пишет РЕН ТВ.

По традиции первую свечу зажег ветеран войны и член президиума московского совета ветеранов Василий Пронин. С другой стороны «Линию памяти» зажег правнук маршала СССР Ивана Конева Степан Миловидов.

Все участники мероприятия смогли посмотреть фильм Константина Хабенского «Собибор». Также в память о трагических событиях была показана театрально-концертная программа.

22 июня ежегодно в России отмечается День памяти и скорби. В 1941 году в этот день войска фашистской Германии напали на Советский Союз и началась Великая Отечественная война. Она длилась 1418 дней и унесла миллионы жизней.

В этот день в Санкт-Петербурге с минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне начнет свою работу фестиваль болельщиков чемпионата мира по футболу.