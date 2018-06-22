Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, а также принес цветы к памятным знакам, установленным в честь городов-героев и городов воинской славы в Александровском саду. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В этом году в День памяти и скорби, 22 июня, отмечается 77-я годовщина начала Великой Отечественной войны. Глава государства почтил память погибших защитников Отечества.

В церемонии также приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, министр обороны России Сергей Шойгу и ветераны.

Ранее сообщалось, что мэр столицы Сергей Собянин направил послание ветеранам Великой Отечественной войны.

День памяти и скорби был учрежден в 1996 году.

В этот день в 1941 году на рассвете войска фашистской Германии без объявления войны атаковали всю западную границу Советского Союза, нанесли бомбовые авиаудары по советским городам и воинским соединениям.

Война длилась 1418 дней и ночей и завершилась 9 мая 1945 года. В СССР в военные годы погибли 26,6 млн человек, это 40% всех человеческих потерь во Второй мировой войне.