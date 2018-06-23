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Футболист сборной Египта Салах стал почетным гражданином Чечни

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Форвард английского «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах стал почетным гражданином Чечни. Указ о присвоении 26-летнему футболисту этого звания подписал глава республики Рамзан Кадыров.

По словам Кадырова, он лично вручил египтянину копию указа и нагрудный значок на торжественном ужине в честь сборной Египта. Глава Чечни также выразил уверенность, что грозненский клуб «Ахмат» и сборная Египта в будущем проведут товарищеский матч, передает RT.

Сборная Египта во время чемпионата мира по футболу базируется в Грозном. На турнире команда проиграла два матча группового раунда и потеряла шансы на выход в плей-офф. 15 июня египтяне уступили команде Уругвая (0:1), а 19 июня — России (1:3). В заключительном туре 25 июня Египет встретится с Саудовской Аравией в Волгограде.

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