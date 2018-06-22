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Сотрудники НАТО после работы смотрят в штаб-квартире матчи ЧМ-2018

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Фото: TASS/Barcroft Images/Wiktor Szymanowicz
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что сотрудники альянса после окончания рабочего дня смотрят на большом экране в здании штаб-квартиры матчи чемпионата мира по футболу.

«Это одно из многих преимуществ членства в НАТО», — сказал Столтенберг на пресс-конференции с премьером Бельгии Шарлем Мишелем.

При этом он добавил, что десять союзников по НАТО участвуют в первенстве, поэтому «есть неплохой шанс, что один из союзников по НАТО станет чемпионом мира».

Ранее сообщалось, что госслужащие в Бразилии смогут отсутствовать на рабочем месте во время матчей своей сборной на чемпионате мира. В те даты, когда матчи бразильской команды запланированы на утро по местному времени, рабочий день начинается в 14:00.

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