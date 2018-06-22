Виктор Бут смотрит в тюрьме матчи сборной России на ЧМ по футболу

Россиянин Виктор Бут, отбывающий 25-летний срок заключения в США, признался, что следит за матчами чемпионата мира по футболу в России.

«Смотрим каждый матч», — приводит слова Бута «РИА Новости».

В блоке американской тюрьмы «Мэрион» штата Иллинойс установлены 16 телевизоров. Всего там находятся 180 заключенных. По словам Бута, футбол с чемпионата транслируют несколько каналов, включая спортивный англоязычный канал Fox Sport.

Бут рассказал, что в матче между Россией и Саудовской Аравией все заключенные болели за Россию.

«Я, честно говоря, сначала не был уверен, что буду смотреть. Как-то привычно не ожидал хорошей игры от нашей сборной. Но когда голы посыпались один за другим и матч закончился со счетом пять ноль — это, конечно, была огромная радость! Наши молодцы!» — рассказал он.

Виктор Бут отбывает 25-летний срок заключения с 2011 года по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержке терроризма.

Английский журнал FourFourTwo 20 июня поместил российскую сборную на второе место в рейтинге 25 самых сильных команд чемпионата мира 2018 года. Сперва россияне обыграли Саудовскую Аравию со счетом 5:0, а затем сборную Египта со счетом 3:1. Сборная России впервые в своей истории вышла в плей-офф ЧМ.