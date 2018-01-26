Бут встретится с семьей впервые за шесть лет

Россиянин Виктор Бут, приговоренный к 25 годам лишения свободы в США, встретится с матерью, женой и дочерью этим летом — впервые за последние шесть лет. Об этом «Известиям» рассказала его супруга Алла.

— Это первый раз, когда мы полетим в США втроем — я, дочь и мама Виктора. Срок поездки будет определятся в зависимости от того, какую сумму нам удастся накопить. Расходы на билеты и проживание — это немалые деньги. Мы должны провести в США как минимум месяц, так как свидания ограничены только выходными днями, — сказала она.

По словам жены россиянина, отправиться в Штаты раньше им мешали финансовые трудности, связанные с постоянными расходами из-за судебного процесса, и проблемы со здоровьем 80-летней матери Бута.

— Она последний раз видела сына в 2011 году. Я и дочка не навещали Виктора более шести лет, а это очень долгое время. Кроме того, неизвестно, что будет дальше, — рассказала Алла Бут.

Она также сообщила, что сейчас семья занимается подготовкой всех необходимых документов для получения визы.

— Если возникнут какие-либо проблемы, то уверены, что российское посольство окажет нам помощь, — отметила она.

Виктор Бут был задержан американскими спецслужбами в Таиланде в 2008 году и был экстрадирован в США. В 2011 году суд Нью-Йорка приговорил его к 25 годам тюрьмы по обвинению в намерении продать оружие группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии».

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Бут встретится с семьей спустя шесть лет