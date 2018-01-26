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Бут встретится с семьей спустя шесть лет

Отбывающий наказание в США россиянин увидится с родными летом
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Фото: Getty Images/U.S. Department of Justice
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Семья Виктора Бута, приговоренного в США к 25 годам лишения свободы, навестит его нынешним летом. Отбывающий наказание в американской тюрьме россиянин увидит жену и дочь впервые за последние шесть лет. Об этом «Известиям» рассказала супруга Виктора Бута Алла, отметив, что отправиться в Штаты раньше им мешали финансовые трудности.

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Российский предприниматель Виктор Бут, отбывающий тюремный срок в штате Иллинойс, не видел жену и дочь с апреля 2012 года. Тогда гражданин России был осужден за якобы материальную поддержку терроризма. Жена заключенного россиянина Алла Бут рассказала «Известиям», что постоянные расходы, связанные с судебным процессом и проблемами со здоровьем у матери Виктора, не позволяли осуществить поездку раньше.  

— Это первый раз, когда мы полетим в США втроем — я, дочь и мама Виктора. Срок поездки будет определятся в зависимости от того, какую сумму нам удастся накопить. Расходы на билеты и проживание — это немалые деньги. Мы должны провести в США как минимум месяц, так как свидания ограничены только выходными днями, — сказала «Известиям» Алла Бут.

По ее словам, запланированная поездка необходима не только для нее и дочери, но в первую очередь для матери Виктора, которой в этом году исполнилось 80 лет. 

— Она последний раз видела сына в 2011 году. Я и дочка не навещали Виктора более шести лет, а это очень долгое время. Кроме того, неизвестно, что будет дальше, — отметила в беседе с «Известиями» супруга Виктора Бута. — Сейчас мы готовим все необходимые документы для получения визы. Если возникнут какие-либо проблемы, то уверены, что российское посольство окажет нам помощь.

Москва с самого начала пыталась всеми силами содействовать возвращению Виктора Бута на родину. В МИД России заявили «Известиям», что ситуация с Виктором Бутом и Константином Ярошенко, другим осужденным в США россиянином, — вопиющий пример американского беззакония.

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— Они были схвачены в третьих странах, насильно вывезены в США и там за отказ признать какую-либо вину приговорены к колоссальным срокам тюремного заключения. Наша позиция многократно высказывалась официальными представителями: считаем их незаконно похищенными американскими спецслужбами, а судебные вердикты — ангажированными и несправедливыми, — сказали «Известиям» в российском внешнеполитическом ведомстве. — Продолжаем добиваться возвращения граждан России на Родину, предлагая американцам разные варианты. Однако в Вашингтоне, где царят антироссийские настроения, не хотят проявлять конструктивность и в этом вопросе, фактически удерживая Бута и Ярошенко в заложниках.

Виктор Бут был задержан в Таиланде в 2008 году в ходе специальной операции американских спецслужб и экстрадирован в США. Арест был произведен при участии местных силовиков. Суд Нью-Йорка в 2011 году признал Бута виновным в намерении продать партию вооружения леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии» (в 2017 году деятельность организации перешла в политическую плоскость, а на ее основе была зарегистрирована новая партия — «Общая революционная альтернативная сила». В этом же году она сдала всё оружие представителям ООН). В 2012 году Виктор Бут был приговорен к 25 годам лишения свободы. Сейчас россиянин отбывает свой срок в городе Мэрион, штат Иллинойс.

Все обвинения против Виктора Бута основываются на показаниях одного человека — британца Андрея Смуляна, в сговоре с которым обвинили россиянина. Смулян десятки лет работал на разведструктуры различных стран Африки и сотрудничал с британскими спецслужбами. При этом защита Виктора Бута выяснила, что Андрей Смулян, которого задержали в 2008 го­ду вместе с Виктором Бутом, был также подставным агентом американской службы по борьбе с наркотиками.

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