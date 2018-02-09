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Бут готов подать в суд на СМИ за новость о подпольном казино в его квартире

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Фото: ТАСС/Личный архив жены В.Бута Аллы Бут
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Россиянин Виктор Бут, отбывающий в США 25-летний тюремный срок, готов подать в суд на некоторые российские СМИ, рассказавшие о том, что в его московской квартире действовало подпольное казино.

Об этом он заявил в пятницу, 9 февраля.

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«Неужели они не понимают, что такие поклепы в СМИ не просто вредны, а опасны? Они ведь могут так и убить человека: мало ли, у кого-то сердце слабое, прочитал такое о себе и умер… За эту клевету ее авторы должны будут ответить в суде», — цитирует Бута «РИА Новости».

В ближайшее время он намерен через своих адвокатов обратиться в суд за такие публикации.

Бут добавил, что единственная правда в этой истории — то, что он и его семья прописаны в этой квартире, в которой он не проживал с конца 1990-х.

В июле власти тюрьмы добавили Буту, который отбывает наказание в американской тюрьме за попытку незаконной продажи оружия, 40 дней к сроку лишения свободы, назвав причиной наказания выращивание чайного гриба в тюремной камере. Этот гриб используется для приготовления напитка, который при регулярном употреблении приносит пользу пищеварению. Виктор Бут, по его собственным заверениям, изготавливал этот напиток именно для решения проблем с желудком, но продуктом чайного гриба охотно угощались другие заключенные и даже надзиратели.

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