Бут готов подать в суд на СМИ за новость о подпольном казино в его квартире

Россиянин Виктор Бут, отбывающий в США 25-летний тюремный срок, готов подать в суд на некоторые российские СМИ, рассказавшие о том, что в его московской квартире действовало подпольное казино.

Об этом он заявил в пятницу, 9 февраля.

«Неужели они не понимают, что такие поклепы в СМИ не просто вредны, а опасны? Они ведь могут так и убить человека: мало ли, у кого-то сердце слабое, прочитал такое о себе и умер… За эту клевету ее авторы должны будут ответить в суде», — цитирует Бута «РИА Новости».

В ближайшее время он намерен через своих адвокатов обратиться в суд за такие публикации.

Бут добавил, что единственная правда в этой истории — то, что он и его семья прописаны в этой квартире, в которой он не проживал с конца 1990-х.

В июле власти тюрьмы добавили Буту, который отбывает наказание в американской тюрьме за попытку незаконной продажи оружия, 40 дней к сроку лишения свободы, назвав причиной наказания выращивание чайного гриба в тюремной камере. Этот гриб используется для приготовления напитка, который при регулярном употреблении приносит пользу пищеварению. Виктор Бут, по его собственным заверениям, изготавливал этот напиток именно для решения проблем с желудком, но продуктом чайного гриба охотно угощались другие заключенные и даже надзиратели.