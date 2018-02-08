Жена Бута рассказала о квартире с подпольным казино

Виктор Бут, отбывающий 25-летний срок в американской тюрьме, никогда не жил в квартире на улице Гашека в Москве, где, по данным СМИ, было обнаружено подпольное казино. Жилплощадь была куплена в первой половине 1990-х годов, когда семья переехал в Объединенные Арабские Эмираты, сообщила «Известиям» супруга осужденного россиянина Алла Бут.

«В конце 1990-х Виктор передал квартиру своему старшему брату Сергею. С той поры он там проживал. Сейчас он ее сдает в аренду», — рассказала супруга.

Она также отметила, что сам Сергей в настоящий момент находится в командировке и ему не поступало никаких звонков от правоохранительных органов.

«Его никто не ставил в известность о том, что в квартире обнаружили подпольное казино. И мне никто не звонил. Официальных сообщений от правоохранительных органов не поступало», — сообщила Алла Бут.

По ее словам, квартира действительно принадлежит ее супругу. Но вернувшись из ОАЭ в 2001 году, семья проживала в загородном доме родителей Бута, где проживает и сейчас.

«Но мы там никогда не жили и никакой другой информации у нас об этой квартире нет», — отметила она.

Ранее в январе сообщалось, что Бут встретится с матерью, женой и дочерью этим летом — впервые за последние шесть лет. Отправиться в Штаты раньше семье мешали финансовые трудности, связанные с постоянными расходами из-за судебного процесса, и проблемы со здоровьем 80-летней матери Бута.