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Германия вырвала победу у Швеции в компенсированное время на ЧМ-2018

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Фото: REUTERS/Francois Lenoir
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Сборная Германии одержала волевую победу в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против Швеции.

Встреча в Сочи завершилась со счетом 2:1. Счет на 32-й минуте открыл шведский полузащитник Ула Тойвонен. На 46-й минуте ответный гол забил Марко Ройс. Победу немцам в компенсированное время со штрафного удара принес Тони Кроос.

При этом на 81-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален немецкий защитник Жером Боатенг.

Сборная Мексики ранее победила команду Южной Кореи в Ростове-на-Дону. Мексиканцы набрали шесть очков и стали лидером группы F. В активе Швеции и Германии по три очка, Южная Корея очков не набрала.

В заключительном туре 27 июня в Екатеринбурге Швеция оспорит путевку в 1/8 финала в матче против Мексики, Германия в тот же день в Казани встретится с Южной Кореей.

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