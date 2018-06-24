ФИФА завела дисциплинарное дело против игроков сборной Швейцарии

Международная федерация футбола начала расследование в отношении двух игроков Гранита Джаки и Джердана Шакири. Поводом для открытия дисциплинарного дела стал способ празднования голов в матче ЧМ против сербов, сообщается на сайте организации.

Матч сборных Швейцарии и Сербии завершился в пятницу со счетом 2:1. Благодаря голам Джаки и Шакири швейцарцам удалось одержать победу над сербами. Оба футболиста косоварского происхождения во время празднования жестами показали взмах крыльев орла — символ Албании.

Ранее Сербский футбольный союз заявил, что подаст жалобу на судейство во время матча чемпионата мира по футболу со сборной Швейцарии. Сербских футболистов также возмутило поведение Шакири, который вышел на поле в бутсах с флагом Косова.