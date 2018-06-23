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Сербия подаст протест в ФИФА после матча с Швейцарией на ЧМ-2018

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Фото: РИА Новости/Елена Руско
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Сербский футбольный союз подаст жалобу на судейство во время матча чемпионата мира по футболу со сборной Швейцарии. Об этом заявил генсек организации Йован Шурбатович.

Матч Швейцария–Сербия завершился 22 июня в Калининграде со счетом 2:1.

«Мы отправим жалобу в ФИФА на судейство в матче с командой Швейцарии», — заявил Шурбатович, отметив, что, по его мнению, судья ошибочно не назначил пенальти в пользу сербов.

«Помимо того эпизода с пенальти было еще множество моментов, которые трактовались против нас», — добавил он.

Футбольный союз Сербии также возмутил инцидент с полузащитником сборной Швейцарии Джерданом Шакири, который  вышел на поле в бутсах с флагом Косова.

«Перед игрой мы просили ФИФА запретить Шакири играть в бутсах с флагом Косова. Но последовал ответ, что это не является политическим жестом», — уточнил глава сербской футбольной организации.

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