Сербия подаст протест в ФИФА после матча с Швейцарией на ЧМ-2018

Сербский футбольный союз подаст жалобу на судейство во время матча чемпионата мира по футболу со сборной Швейцарии. Об этом заявил генсек организации Йован Шурбатович.

Матч Швейцария–Сербия завершился 22 июня в Калининграде со счетом 2:1.

«Мы отправим жалобу в ФИФА на судейство в матче с командой Швейцарии», — заявил Шурбатович, отметив, что, по его мнению, судья ошибочно не назначил пенальти в пользу сербов.

«Помимо того эпизода с пенальти было еще множество моментов, которые трактовались против нас», — добавил он.

Футбольный союз Сербии также возмутил инцидент с полузащитником сборной Швейцарии Джерданом Шакири, который вышел на поле в бутсах с флагом Косова.

«Перед игрой мы просили ФИФА запретить Шакири играть в бутсах с флагом Косова. Но последовал ответ, что это не является политическим жестом», — уточнил глава сербской футбольной организации.