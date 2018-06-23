Аргентина просит Москву депортировать участников драки на ЧМ-2018

Власти Аргентины попросили Россию депортировать аргентинских болельщиков, которые участвовали в драке после матча со сборной Хорватии в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила министр безопасности страны Патрисия Буллрич.

На данный момент удалось установить четырех человек, которые жестоко избили хорватского болельщика. Ими оказались аргентинские граждане Элиа, Пардо, Каталан и Эслехер, написала Буллрич на странице в Twitter.

Elía, Pardo, Eslejer y Catalán son los 4 violentos identificados en el video que golpean salvajemente al ciudadano croata. Le pedimos a las autoridades de #Rusia que los detengan y deporten. Firmamos un acuerdo para cuidar a los argentinos y ser firmes con los que quiebran la ley pic.twitter.com/Ap2t4oUXbu — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 22, 2018

ЧП произошло 21 июня. Агрессивные болельщики сборной Аргентины напали на болельщика команды Хорватии прямо во время матча. На видео они набрасываются на хорватского фаната, валят его на пол и начинают бить ногами. Другие любители футбола пытаются вмешаться и остановить драку, но удается у них это не сразу.

Сборная Хорватии разгромила команду Аргентины со счетом 3:0 в матче группы D ЧМ-2018 по футболу. После неудачного выступления сборной 21 июня аргентинские болельщики обругали главного тренера команды Хорхе Сампаоли. ЧМ-2018 продлится в РФ до 15 июля.