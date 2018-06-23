Аргентина просит Москву депортировать участников драки на ЧМ-2018
Власти Аргентины попросили Россию депортировать аргентинских болельщиков, которые участвовали в драке после матча со сборной Хорватии в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила министр безопасности страны Патрисия Буллрич.
На данный момент удалось установить четырех человек, которые жестоко избили хорватского болельщика. Ими оказались аргентинские граждане Элиа, Пардо, Каталан и Эслехер, написала Буллрич на странице в Twitter.
ЧП произошло 21 июня. Агрессивные болельщики сборной Аргентины напали на болельщика команды Хорватии прямо во время матча. На видео они набрасываются на хорватского фаната, валят его на пол и начинают бить ногами. Другие любители футбола пытаются вмешаться и остановить драку, но удается у них это не сразу.
Сборная Хорватии разгромила команду Аргентины со счетом 3:0 в матче группы D ЧМ-2018 по футболу. После неудачного выступления сборной 21 июня аргентинские болельщики обругали главного тренера команды Хорхе Сампаоли. ЧМ-2018 продлится в РФ до 15 июля.