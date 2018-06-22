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Сборная Швейцарии победила Сербию в Калининграде

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Фото: ТАСС/Денис Тырин
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Сборная Швейцарии выиграла у команды Сербии во втором матче группы E на чемпионате мира по футболу. Встреча в Калининграде завершилась со счетом 1:2.

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Сборная Сербии забила быстрый гол. На 5-й минуте отличился Александар Митрович.

Однако вскоре после перерыва Гранит Джака восстановил равновесие (52-я минута). Победный гол на 90-й минуте забил Джердан Шакири.

По итогам двух туров группу возглавляет сборная Бразилии, затем следуют сборная Швейцарии и Сербии. Сборная Коста-Рики замыкает квартет. 22 июня костариканцы лишились шансов на выход в 1/8 финала ЧМ.

Английский журнал FourFourTwo 20 июня поместил российскую сборную на второе место в рейтинге 25 самых сильных команд чемпионата мира 2018 года.

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