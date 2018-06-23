Матч ЧМ-2018 Сербия–Швейцария посетили более 33 тыс. человек

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Швейцарии и Сербии в Калининграде посетили более 33 тыс. человек.

Общая вместимость калининградской арены составляет 35 тыс. 16 мест, на матче присутствовали 33 тыс. 167 болельщиков, сообщает «Газета.ру».

Сборная Швейцарии выиграла у команды Сербии во втором матче группы E на чемпионате мира по футболу. Встреча в Калининграде завершилась со счетом 1:2.

Генеральный секретарь Сербского футбольного союза Йован Шурбатович заявил, что организация подаст жалобу на судейство во время матча чемпионата мира по футболу со сборной Швейцарии.

По итогам двух туров группу возглавляет сборная Бразилии, затем следуют сборная Швейцарии и Сербии. Сборная Коста-Рики замыкает квартет. 22 июня костариканцы лишились шансов на выход в 1/8 финала ЧМ.