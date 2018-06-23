Муса вместо Месси

Ахмед Муса двумя голами в ворота Исландии сохранил Лео Месси и Аргентине шансы на выход из группы. О главных событиях минувшего игрового дня — в материале издания «Спорт-Экспресс», подготовленном специально для портала iz.ru.

Как шок превратился в порошок

Два клуба блистают на чемпионате мира всеми красками. Угадаете, какие? Совершенно верно. «Реал» и ЦСКА.

За примерами не нужно даже залезать в реестры — все успехи футболистов из Мадрида и Москвы стоят перед глазами. Четыре армейца безупречно отыграли два матча сборной России: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Александр Головин. Пятому — Алану Дзагоеву — не повезло, но до травмы во встрече с Саудовской Аравией он тоже был в порядке.

Криштиану Роналду забил уже четыре гола — больше всех на турнире. Можно напомнить, что и его преследователь Денис Черышев воспитан «Реалом» и долгое время ему принадлежал. Иско на высшем уровне, сильнее всех из испанцев, выступил в своей сборной, особенно против Ирана. Начо сумасшедшим по силе ударом заколотил один из самых красивых голов чемпионата. Лука Модрич — лидер замечательных хорватов, производящих на аренах России ослепительное впечатление.

Вчера красно-синие и «сливочные» снова исполняли сольные номера. Лучшим в составе бразильцев в игре с Коста-Рикой был неутомимый, неподражаемый Марсело. Вратарь костариканцев Кейлор Навас творил чудеса на последнем рубеже: пробить его Бразилия еле-еле смогла в компенсированное время.

Муса_1 Неймар забивает второй гол в ворота Кейлора Наваса Фото: REUTERS/Lee Smith

А во втором тайме матча Нигерия–Исландия кто-то разбудил Ахмеда Мусу, и форвард ЦСКА, пусть и бывший, устроил шоу с цирковыми трюками. Первым делом выудил мяч ногой из воздуха, подвесил взглядом над землей, осмотрелся — всем ли видно? — и легким взмахом ноги загнал его в сетку. Затем просочился змейкой сквозь исландскую защиту, заставил дрожать и опрокинул навзничь всех, кто был у него на пути, и, как положено в концовке хорошей антрепризы, опять загнал мяч в сетку.

Где-то в Бронницах, наверное, в эту минуту ликовал грустивший много дней подряд Лео Месси. Эквилибры нигерийца восстановили шансы Аргентины на выход из группы. Пока, правда, лишь до состояния порошка, который еще нужно развести в правильной пропорции, иначе он сгодится только как заменитель пепла — голову посыпать. Но уверенная победа над Нигерией вместе со старательной игрой Хорватии против Исландии выведет аргентинцев в плей-офф. Есть и еще одно условие для этого: Месси обязан выступить лучше Мусы. Иначе творить шедевры на этом чемпионате продолжит — теперь уже — Ахмед Мусси. Или Мусалду, что тоже недалеко от истины.

Как исландцы про Нигерию забыли

Футбол вчера шел по нарастающей. В дневном матче — сумбурный первый тайм, односторонний, без контригры, второй, и развязка с двумя голами в концовке. Коста-Рика не дотянула до ничьей несколько минут. Насчет того, заслуживала ли она ее, мнения расходятся. Одни утверждают, что команда, в чьем активе за весь тайм 0 ударов по воротам и 26% времени владения мячом, не имеет права рассчитывать на успех и горевать над неудачей. Сама виновна в том, что решила погулять по краю пропасти. Другие считают, что иная стратегия обернулась бы для костариканцев теми же 0:2,

но без интриги, к середине второго тайма. А так получился захватывающий боевик со штурмом крепости всеми подручными средствами, включая лбы.

В следующей игре первая половина снова получилась унылой и нудной, зато на славу удалась вторая. Та самая, в которой на арене блистал Ахмед. Немного удивила беспомощность исландцев, как у своих, так и у чужих ворот. Возможно, их выбила из колеи жара, установившаяся в Волгограде. Но, вернее всего, Исландия пала жертвой традиционной ошибки, которую допускают дебютанты ЧМ. Она тщательно, месяцами, готовилась к стартовому матчу с фаворитом; ее футболисты полгода держали в уме 16 июня и Аргентину.

Они выложились без остатка, выплеснули все эмоции, отдали все силы — а про игру с Нигерией всё это время думали только вскользь, мимоходом. И вдруг она наступила, почти сразу после Аргентины. А времени переключить сознание и подготовиться также основательно — да просто даже настроиться, как следует, — уже не оставалось.

Муса_3 Ахмед Муса в матче между сборными Нигерии и Исландии Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Неслучайно провалились даже такие тертые калачи, как Сигурдссоны. Тот из них, что из «Эвертона», еще и не забил 11-метровый: подвели нервы и усталость. Если готовиться к чемпионату мира в целом, ничего подобного не произойдет. Исландия этого не учла. Еще и потому, что помнила, как всё ловко у нее вышло на Евро-2016. Но на континенте команды приблизительно одинаковы по стилистике, к ним проще приноровиться. А на ЧМ чаще всего очень непохожи и требуют совершенно разного подхода.

Оставим, впрочем, небольшой зазор для иного толкования: наставник островитян Хадльгримссон на самом деле всё предусмотрел, в том числе и проседание в игре с Нигерией, и выводил команду на пик формы к третьему туру, к решающей, как изначально казалось, битве за второе место с Хорватией. Ее, можно вспомнить, исландцы обыгрывали в отборочном турнире и знают, как это делается. И за второе место они действительно в этой встрече поборются — только не с хорватами, все задачи-минимум уже решившими, а заочно, с пройденными соперниками. И далеко не всё от них зависит в этом споре.

Как Сербия сама себя обманула

Зато поздним вечером состоялся один из лучших пока матчей чемпионата. В первой его части здорово выглядела Сербия, доказывая, что недаром ее футболистов расхваливают и расхватывают. Швейцария чудом избежала крушения до перерыва, оставляя всех, кто хорошо с ней знаком, в недоумении: отчего она так несобранна и бестолкова, куда всё подевалось?

Оказывается, хранилось в закромах до нужного момента, который наступил сразу после паузы. Как по сигналу, швейцарцы понеслись вперед, мигом отобрали у сербов инициативу, забили роскошный гол в ответ и едва не добавили еще один в нагрузку. Оба эпизода — для сокровищницы чемпионата.

Муса_2 Гранит Джака радуется забитому голу в матче между сборными Сербии и Швейцарии Фото: РИА Новости/Елена Руско

Джака с 25 м по уходящей траектории пробил по центру так могуче, что сербский вратарь даже не шелохнулся, лишь глазами проводил мяч в угол. А Шакири, попади он с угла штрафной — без подготовки, без замаха! — не в крестовину, а в девятку, мог в дальнейшем даже не интересоваться, кто еще на ЧМ-2018 красиво попадает в ворота: его гол остался бы таким вплоть до финиша, потому что забить лучше просто невозможно.

Шакири всё равно забил, и всё равно победный мяч, пусть и не такой распрекрасный. Но вместе с тем очень огорчила в последние 20 минут Сербия, откровенно доигрывавшая встречу в ожидании ничьей. Теперь ей придется обыграть Бразилию — другого способа пробиться в плей-офф у нее, кажется, нет. Не рассчитывать же на ничью и параллельную победу Коста-Рики над Швейцарией.

Как Лев стал похож на зайца

Ну да это дела хоть ближайшего, но все-таки будущего. А в настоящем предстоят очередные встречи в группах F и G. Предпоследний дневной матч ЧМ (с понедельника раньше 17:00 по Москве в футбол играть не будут; это изначально предусмотрено расписанием, если вы вдруг заподозрили неладное) сведет на «Спартаке» Бельгию и Тунис. Можно напомнить, что стадион в Тушине — пока генератор сюрпризов: именно здесь Аргентина не справилась с Исландией, а Польша помогла назабивать себе сенегальцам.

Под знойным ростовским солнцем столкнутся Корея и Мексика, на которую любопытно посмотреть после победы над немцами: смогут ли «кактусы» снова показать колючки или по-прежнему в эйфории от сенсационного успеха?

Муса_4 Игроки сборной Германии на тренировке Фото: REUTERS/Francois Lenoir

А главный матч — на олимпийском «Фиште» в Сочи. Германия против Швеции. Несложно подсчитать, что чемпионов мира устраивает только победа (и лишь в случае выигрыша корейцев у Мексики может худо-бедно сгодиться ничья), иначе они не выйдут в плей-офф. Да и без подсчетов понятно, что после скверной игры в первом туре Германия ставит перед собой только максимальную задачу. Насколько у нее, уже увенчанной золотом и оттого слегка вальяжной, хватит амбиций и страсти? Шведы ведь — не аутсайдеры, они тоже надеются взять три очка, тем более после того как это проделали мексиканцы. В общем, эта встреча обещает стать таким же украшением игрового дня, как Сербия–Швейцария вчера или Португалия–Испания на старте чемпионата.

Говорят, Йоахим Лев собирается хорошенько перетряхнуть состав. Платтенхардт слева не убедил — на этой позиции ждут Гектора. Плохи были в первом туре Хедира и Озил — вместо них могут появиться Гюндоган и Ройс. Из-за повреждения под вопросом участие Хуммельса. А на острие атаке, возможно, выступит ветеран Гомес. Помогут ли Германии эти кадровые метания?

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