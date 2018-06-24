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Москва на ярком фане

Что думают о России футбольные болельщики с разных континентов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Москва на ярком фане
2018-06-22 17:18:03">
2018-06-22 17:18:03
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«Я понимать-понимаю, а говорить не могу», — так же, как и герой Евгения Стеблова из «Я шагаю по Москве», разводит руками большинство наших соотечественников, к которым за помощью обращаются гости ЧМ 2018... Это, по признанию иностранцев, главная трудность для чужака в России. Но это с лихвой компенсируется отзывчивостью местных, видами города и гастрономическим изобилием столицы. Эти и другие наблюдения иностранцев собрали корреспонденты iz.ru в перерывах между остросюжетными матчами.

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Безумный яркий карнавал, стартовавший две недели назад, набирает обороты. Гости из разных стран наводнили улицы столицы. Самые улыбчивые и общительные те, кто сюда добирался дольше других — жители Латинской Америки. Чуть более закрытые для общения, но не менее веселые — туристы из старушки-Европы, показал опыт корреспондентов. Самые обособленные — азиаты, африканцы и жители Ближнего Востока.

Для большинства из опрошенных интуристов Москва не конечный пункт путешествия, все хотят поглазеть на другие российские города, включая тех, у кого нет билетов на матчи в других городах.

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Болельщик сборной Перу явно расстроен после матча со сборной Франции на Екатеринбург Арене
Фото: REUTERS/Damir Sagolj
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Фанатка сборной России на матче с египтянами
Фото: REUTERS/Henry Romero
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«Вооот настолько мимо!»
Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
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Трансляция матча Южной Кореи с Швецией в Сеуле
Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
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Болельщик на стадионе Волгоград Арена перед игрой сборных Нигерии и Исландии
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Ребенок из Лимы смотрит трансляцию матча Перу — Дания
Фото: REUTERS/Guadalupe Pardo
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Болельщики смотрят трансляцию матча Бразилия — Швейцария в Рио-де-Жанейро
Фото: REUTERS/Sergio Moraes
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Матч Германия — Мексика транслировали на огромный экран у Бранденбургских ворот в Берлине
Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
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После проигрыша мексиканцам этот фанат сборной Германии явно не рад
Фото: REUTERS/Carl Recine
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Болельщик французской сборной в московской фан-зоне во время матча с Перу
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Болельщик Перу реагирует на забитый французами гол
Фото: REUTERS/Guadalupe Pardo
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А этот перуанец просто закрыл лицо после забитого в ворота его команды гола
Фото: REUTERS/Jason Cairnduff

Ну и дисциплинка

Австриец Доминик совмещает приятное с необходимым — на ЧМ-2018 он работает в команде организаторов.

Чат-бот с бесплатными туристическими маршрутами запущен в Москве

— Москва — очень впечатляющий город. Мы уже были в Санкт-Петербурге, Москва понравилась больше. Хотя, если честно, посетить мы пока успели только наш отель, стадион и фан-зону. Сейчас мы отправляемся в новый парк, который находится рядом с Красной площадью (Зарядье — прим. iz.ru), — говорит гость столицы.

В планах австрийца съездить в Сочи и Нижний Новгород. Впрочем, он признается, что из-за работы близко с городами познакомиться ему едва ли удастся. К работе на родине у Доминика несколько иное отношение, нежели в России, уверен собеседник iz.ru.

— Я был немного удивлен тем, насколько дружелюбными оказались люди, с которыми мы тут работаем. Конечно, иногда они запаздывают со сроками и в целом работают не так, как мы привыкли в Германии (он постоянно трудоустроен там — прим. iz.ru). У нас всё довольно строго, и для меня как австрийца поначалу было немного тяжеловато. Мне довелось встретиться с большим числом русских, в основном по работе. К сожалению, в свободное время мне не доводилось ни с кем пообщаться, потому что свободного времени у меня тут практически нет.

Переводят стрелки, а не фразы

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Русские хорошо понимают английский, но не могут на нем говорить, подметил Доминик.

— И они общаются через гугл-переводчик на телефоне. Я учил русский два семестра в институте, могу немного читать, но говорить, конечно же, нет, — говорит он.

С ним, должно быть, согласятся американцы. Несколько раз в сложную ситуацию из-за языкового барьера попадала семья из США мексиканского происхождения — мать и сын.

— В США иностранцам пытаются помочь, потому что знают, что тебе нужна помощь, и ты ее получаешь. Но здесь обычно люди отнекиваются, что не знают языка, — говорит американка. 

Болельщики
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Болельщики
Ожидается, что только в Москву во время чемпионата приедет около 1 млн гостей — это болельщики, волонтеры, организаторы, спортсмены и их сопровождающие
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Болельщики
Накануне, 13 июня, многие из иностранных любителей футбола собрались в центре города. Вот, например, болельщик из Мексики, который явно пользуется популярностью у москвичей
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Болельщики
Ориентироваться в городах, где проходят матчи ЧМ-2018, болельщикам помогают волонтеры и полицейские — последних, как известно, обязали к началу соревнований подтянуть английский. Насколько это у них получилось — узнаем, видимо, уже в процессе
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Болельщики
Не только русские любят быструю езду, да и вообще эффектные появления. Эти болельщики из Саудовской Аравии, например, предпочли передвигаться по городу на мотоциклах
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Болельщики
А это гостья чемпионата мира, которая приехала в Москву из Мексики
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
Болельщики
Болельщики сборной Саудовской Аравии собрались на Манежной площади в Москве
Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
Болельщики
Среди стран — лидеров по количеству приехавших в Россию болельщиков — США, Бразилия, Испания и Аргентина
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Болельщики
Это тоже группа поддержки аргентинской сборной
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Антон Кардашов
Болельщики
Гость чемпионата из Саудовской Аравии
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Болельщики
Многие из болельщиков посещением Москвы не ограничатся — у некоторых также есть билеты на матчи в Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде и других городах чемпионата
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Игорь Иванко
Болельщики
Многие ездят на все чемпионаты мира — они специально копят деньги, чтобы раз в четыре года вместе с мундиалем отправиться в другую страну. На фото: болельщица сборной Мексики
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В то же время, по ее мнению, навигация до матчей и стадионов простая, но с посещением достопримечательностей возникают трудности.

— Хотелось бы, чтобы у нас было побольше времени именно на путешествие, — говорит американка. Ее сын остался доволен нашим общественным транспортом.

— Метро, автобусы, трамваи, аэроэкспресс — всё отлично работает, — говорит парень.

Не хлебом единым

Американка высоко оценила отечественную пищу.

— Еда понравилась, много картофеля, — говорит она. Впрочем, она с сыном из тех туристов, которым интересны не только спортивные состязания, выпивка и пир на весь мир, но и виды города, историческая составляющая.

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Как выяснил портал iz.ru, в Москве иностранцы спешат увидеть то, что изображено на открытках — конечно же, Кремль и Красную площадь в первую очередь. А еще: «где фонтаны бьют над головой и лошадиные скульптуры» (фонтан «Завеса» на Манежной площади), «разноцветная церковь» (Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву, более известный под неофициальным наименованием «храм Василия Блаженного»), «улица с красивыми фонарями» (это может быть Никольская, Кузнецкий мост или Старый Арбат), «Дом с колоннами» (здание Большого театра), «половина моста» (парящий мост в «Зарядье»). На последнем из перечисленных объектов — столпотворение. Знакомимся здесь с мексиканцами Клаудией, Кимберли и Карлосом Роблесами.

— Мы уже успели немного погулять по городу, по Красной площади и даже видели мавзолей Ленина. Русские хоть и не говорят хорошо по-английски, однако они стараются как можно лучше всё сделать по мере своих возможностей. Пытаются всё объяснить. Еда в России кажется нам очень странной: в ней очень много приправ. Особенно перца. Мексиканская еда острая, но сильно отличается от того, что готовят у вас, — говорят гости из Латинской Америки.

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Мексиканские болельщики на Манежной площади 

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Семья открыла нам историю той самой мексиканской песни, которая звучит на каждом шагу в Москве в течение последних двух недель — она называется Cielito lindo, что переводится как «Небушко красивое». Напомним, что «Челита» прекрасно известна и жителям холодной России — песня о девушке, что «над нами хохочет и делает всё, что хочет» была популярна в конце 30-х в исполнении Клавдии Шульженко.

— Эту песню поют все мексиканцы, которые находятся вдали от родного дома, это ностальгическая песня о нашей Мексике. Она и стала неофициальным футбольным гимном нашей страны, — говорит глава семьи. Его родственники считают, что Москва — красивый город, а люди здесь делают многое, чтобы Россия стала одной из лучших стран в мире.

— Мы думали, что здесь всё время будет холодно, но погода просто отличная. Мы бы хотели поблагодарить россиян за гостеприимность, я очень счастлив оказаться здесь. Обещаю, что в будущем снова приеду сюда, — говорит сеньор Роблес.

Встречают по одежке

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Неожиданностью для корреспондентов iz.ru стала осведомленность о России латиноамериканцев. Больше всех удивил перуанец Марко, гуляющий по Москве в костюме воина-инка. Он прекрасно знает, кто такой Горбачев и чем он знаменит, следил за легендарным шахматным противостоянием гроссмейстеров Гарри Каспарова и Анатолия Карпова.

— А еще наши мужчины без ума от Курниковой, — восклицает Марко и вскидывает к небу руки.

Он заметил, что в Москве много красиво одетых девушек. 

— Одеваются как на праздник, в платьях и на больших каблуках. Но вместе с тем некоторые мужчины одеваются немного старомодно, — говорит Марко. Он признается, что цены в Москве по сравнению с перуанскими кусаются, но относится к этому с пониманием.

Его спутник, перуанец немецкого происхождения, хорошо владеет русским, говорит, что за последние годы Москва стала еще более европейским городом.

— Я был тут трижды в разное время и заметил, что сейчас люди стали более приветливыми, улыбчивыми, — говорит он. Болельщик добавил, что за границей, особенно в странах Запада, о России в СМИ рассказывают очень много негатива, а на поверку оказывается, что здесь всё тихо, мирно и спокойно.

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Продвинутые путешественники

Наш новый знакомый Витек из Польши, хотя и скромничает насчет своего русского, но, без прикрас, виртуозно им владеет по сравнению с другими иностранцами, опрошенными iz.ru. Вместе с большой компанией любителей футбола он приехал сюда на автомобиле. Почти 40 человек из городка Серадз оказались на ЧМ-2018 в Москве.

— По дороге нас не останавливали ни разу, границу прошли очень быстро. Здесь в Москве мы уже три дня. План метро для нас довольно сложный. Мне очень понравилась станция со скульптурами (Площадь революции). Еще запомнилось здание вашего МИДа, такое же сталинское здание, как в центре Варшавы. У нас постоянно ходят разговоры о том, что его нужно снести. Но я не думаю, что это когда-нибудь произойдет. Люди не дадут. Оно красивое, и там много культурных и досуговых мест, — говорит Витек.

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Болельщики сборной Польши

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Он остановился в Гагаринском районе, там же оставил машину рядом со станцией МЦК, а дальше путешествует на подземке.

— В Москве столько достопримечательностей и музеев, что посмотреть за один приезд невозможно. Мы посетили Третьяковскую галерею. Купили там магниты и сувениры, — говорит он. Витек в своем городке владеет небольшим магазинчиком детской одежды, поэтому с любопытством разглядывает здание Центрального детского магазина на Лубянке.

— Раньше я уже ездил на чемпионат мира, но было это 12 лет назад. Вместе с отцом, он очень любит такие мероприятия. В Москве он был на Олимпиаде 1980 года. Он уже старый, но всё еще путешествует, — рассказывает Витек.

Презенты из России

Если у кого-то лица светятся счастьем, так это у панамцев.

— Первое, что бросается в глаза, — насколько дружелюбны люди вокруг. Россияне оставили у нас самые положительные впечатления о себе. Они всегда очень старались нам помочь. До поездки мы думали, что в России холодно и дорого. Но это зависит от мест. В целом цены приемлемые, — говорят гости из Центральной Америки.

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— Мой дядя здесь учился и рассказывал множество смешных историй о России, — говорит болельщик панамской сборной.

— А мои дети в Панаме постоянно смотрят ваш мультик «Маша и медведь», и я везу им несколько маленьких кукол, персонажей этого мультфильма. А бабушка наша купила расписных матрешек. Вскоре мы планируем поехать в Нижний Новгород и Санкт-Петербург, — подхватывает слова соотечественника болельщица в красной футболке. Ее подруга почтенного возраста говорит, что довольна приобретенными сувенирами — матрешками.

Куда более тонко к выбору подарков на память о России подошли болельщик из Южной Кореи Хо Мин Сок и его спутник Кан Минсон.

— Мы только что купили шоколадные конфеты и императорский фарфор. Еще планируем купить крем для рук. Ваши кремы очень популярны в Южной Корее, — говорит Хо.

Высоко оценил ассортимент российских магазинов болельщик сборной Австралии Филипп.

— Еще до приезда мне говорили, что в России мало хороших машин, но здесь одни мерседесы! — говорит он. Он похвастался обновками из своего гардероба корреспондентам iz.ru: — В Москве я купил себе поло отличного качества и кожаные ботинки.

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Болельщик сборной Австралии

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Филипп настоящий ценитель футбола, хотя признается: у него на родине главный национальный спорт — всё же регби.

— Я большой фанат футбола и приехал в Россию на всё время проведения чемпионата. Мне уже удалось достать билеты на матч полуфинала и за третье место. Надеюсь, выкуплю и место на финал, — говорит он. Филипп говорит, что многое, что рассказывали ему австралийские СМИ о России, оказалось вымыслом.

— Атмосфера здесь очень свободная. На других чемпионатах боишься охраны и разных ограничений. Здесь и сейчас люди абсолютно счастливы, делают то, что им нравится.

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