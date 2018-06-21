Названы самые щедрые болельщики на ЧМ-2018

Британские болельщики больше остальных тратят деньги в местах общественного питания в России. Об этом рассказал член Общества независимых барменов Bartender brothers, основатель и совладелец нескольких баров Вячеслав Ланкин.

По его словам, среди болельщиков не так много жителей европейских стран, в основном это туристы из Латинской Америки.

«Скорее всего, у нас сопоставимы цены. Москва — не дешевый город. Да и Сочи тоже не дешевый. А для британцев это, конечно, чип-прайс. Они говорят: «Что?! За £5 я покупаю себе бочку пива?! Давайте две!» Они оставляют побольше», — приводит слова Ланкина НСН.

Он также добавил, что не думает, что какие-то заведения намеренно завышали цены к ЧМ-2018 по футболу, они растут естественным образом.

В конце мая Роспотребнадзор оштрафовал отели на 9 млн рублей за завышение цен перед ЧМ-2018.