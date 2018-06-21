Прямой эфир
Сюжет:

Названы самые щедрые болельщики на ЧМ-2018

0
Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британские болельщики больше остальных тратят деньги в местах общественного питания в России. Об этом рассказал член Общества независимых барменов Bartender brothers, основатель и совладелец нескольких баров Вячеслав Ланкин.

Угар по воротам
Самые странные товары к ЧМ-2018

По его словам, среди болельщиков не так много жителей европейских стран, в основном это туристы из Латинской Америки.

«Скорее всего, у нас сопоставимы цены. Москва — не дешевый город. Да и Сочи тоже не дешевый. А для британцев это, конечно, чип-прайс. Они говорят: «Что?! За £5 я покупаю себе бочку пива?! Давайте две!» Они оставляют побольше», — приводит слова Ланкина НСН.

Он также добавил, что не думает, что какие-то заведения намеренно завышали цены к ЧМ-2018 по футболу, они растут естественным образом.

В конце мая Роспотребнадзор оштрафовал отели на 9 млн рублей за завышение цен перед ЧМ-2018.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МЭР сообщило о замедлении роста цен до 4% почти во всех регионах РФ
ФАС не выявила признаков завышения цен на авиабилеты перед ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017