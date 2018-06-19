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МЭР сообщило о замедлении роста цен до 4% почти во всех регионах РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Количество регионов, в которых индекс потребительских цен в годовом выражении снизился до 4% или ниже, в мае достигло 84, говорится в «Картине инфляции» Минэкономразвития, с которой ознакомились «Известия».

Лишь в одном российском регионе — Московской области — инфляция превысила целевой показатель и составила 4,1%. Самая низкая инфляция в мае оказалась в Дагестане — там потребительские цены увеличились на 0,3%.

По данным Центробанка, к концу года рост цен разгонится из-за увеличения налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% в 2019 году. Темпы роста потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года.

Эксперты считают, что увеличение НДС прибавит дополнительные 1,5 п.п. к росту цен. При этом отмечают, что пенсионная реформа влияния пока не окажет, тогда как в развитых странах она обычно разгоняет инфляцию.

Подробнее — в материале «Известий»:

Регионы сбили инфляцию

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