Регионы сбили инфляцию

Количество регионов, в которых индекс потребительских цен в годовом выражении снизился до 4% или ниже, в мае достигло 84. Об этом говорится в «Картине инфляции» Минэкономразвития, с которой ознакомились «Известия». Самый низкий рост цен был зафиксирован в Дагестане — всего 0,3%. Выше 4% он держится только в Московской области. Последнее резкое подорожание бензина сгладило значительное падение стоимости плодоовощной продукции. При этом ожидаемое повышение НДС до 20% поспособствует увеличению инфляции до 4–4,5% в следующем году.

В 84 регионах из 85 в мае инфляция упала до цели Центрального банка в 4% и ниже, отмечается в материалах Минэкономразвития. Лишь в одном российском регионе — Московской области — инфляция превысила целевой показатель и составила 4,1%.

В пресс-службе министерства экономики и финансов Московской области не ответили на вопрос «Известий», с чем связан рост цен в мае. Профессор Московского гуманитарного университета Алексей Скопин объяснил увеличение инфляции в Подмосковье началом дачного сезона. По его словам, несколько миллионов человек выезжали из Москвы в область, что и повлияло на рост цен. На протяжении лета тенденция на увеличение инфляции в Московской области будет сглажена, уверен эксперт.

Также в пятерку лидеров с наибольшим ростом цен в мае вошли Республика Ингушетия (3,6%), Рязанская область (3,3%) и Москва с Хабаровским краем (по 3,2%). Самая низкая инфляция в мае оказалась в Дагестане. Там потребительские цены увеличились всего на 0,3%. Далее идут Республика Адыгея, Ростовская область, Крым и Архангельская область. В этих субъектах увеличение стоимости товаров и услуг не превысило 1,1%.

В целом за май в годовом выражении инфляция составила 2,4%, свидетельствуют данные Росстата. При этом некоторые товары даже подешевели. Снижение цен на огурцы, бананы и помидоры составило до 17%. В то же время сахар подорожал на 5,7%, хотя его стоимость снижалась на протяжении всей второй половины прошлого года.

По данным Центробанка, сохранению низкого инфляционного давления по большинству категорий потребительской корзины способствовал умеренный рост внутреннего спроса. В структуре инфляции наиболее низким оставался годовой темп роста цен на продовольствие. Стоимость непродовольственных товаров в марте–мае увеличилась на 2,1–2,5%. Инфляция на услуги оставалась вблизи 4%, отмечает ЦБ в последнем докладе о денежно-кредитной политике.

Банк России отметил, что динамика инфляции по основным товарным группам потребительской корзины является неоднородной. С одной стороны, при росте мировых цен на нефть и в результате повышения акцизов в начале года заметно увеличилась стоимость нефтепродуктов на внутреннем рынке. Регулятор добавил, что инфляционные ожидания населения и компаний несколько выросли — это связано с повышением цен на бензин. В результате инфляция по непродовольственным товарам выросла в мае до 3,4% c 2,7% в апреле. С другой стороны, благодаря большому объему предложения продовольствия на рынке продуктовая инфляция в мае замедлилась до 0,4% (в апреле показатель составил 1,1%). В ближайшие месяцы цены продолжат подстраиваться под сформировавшуюся стоимость нефтепродуктов, ожидает ЦБ.

При этом к концу года рост цен разгонится из-за другого фактора, предупреждает регулятор. Так, увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% в 2019 году поднимет инфляцию примерно на 1 п.п. Однако частично этот эффект может реализоваться уже в 2018-м. ЦБ прогнозирует годовую инфляцию на уровне 3,5–4% в конце 2018 года и ее краткосрочное повышение до 4–4,5% в следующем году. Темпы роста потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года.

Увеличение НДС в этом году на инфляции не скажется, уверен макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. Однако в 2019-м оно прибавит дополнительные 1,5 п.п. к росту цен. Пенсионная реформа на инфляцию влияния пока не окажет, считает эксперт. Он отметил, что в развитых странах увеличение пенсионного возраста обычно ее разгоняет. Это связано с тем, что растет занятость и, соответственно, доходы населения, которые подстегивают потребительский спрос.

Усиление инфляционного давления из-за будущего роста НДС притормозило смягчение денежно-кредитной политики ЦБ. На последнем заседании совета директоров регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%. При этом в Банке России не исключают дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики до нейтрального уровня.