Помощник президента сделал прогноз инфляции в России на 2018 год

Инфляция в России в текущем году может составить 3%. С таким заявлением выступил помощник президента РФ Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он отметил, что в данный момент инфляция находится на уровне 2,4%. Согласно прогнозам, в конце года она составит где-то 3%, сообщает «РИА Новости».

В середине мая глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Игорь Дмитриев заявлял, что годовая инфляция ожидается на уровне 3–4%.

Петербургский международный экономический форум проходит с 24 по 26 мая под лозунгом «Создавая экономику доверия».