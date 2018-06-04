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В ЦБ заявили о возможном ускорении инфляции из-за роста цен на бензин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Рост цен на бензин может ускорить инфляцию в России на 0,2–0,4% и будет сдерживать снижение инфляционных ожиданий, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая 4 июня в Госдуме.

Золотой литр
Получится ли обуздать рост цен на бензин

Она отметила, что в апреле при росте цен на 2,4%, бензин подорожал на 6,1% в годовом выражении, а в мае уже — на 11,8%.

По оценкам ЦБ, это может дать «дополнительный прирост и в общий уровень инфляции от 0,2% до 0,4%, и проявиться в том, что рост цен на бензин будет сдерживать снижение инфляционных ожиданий», рассказала Набиуллина. Ее слова передает ТАСС.

Глава ЦБ добавила, что регулятор учтет этот фактор при принятии решений в области денежно-кредитной политики.

По данным Рoсстата, бензин подорожал в мае на 5%. В Москве цены на топливо превысили 40 рублей за литр. 2 июня стало известно, что кабмин договорился с нефтяными компаниями зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо. Цены установят на уровне 30 мая.

Кроме того, с начала месяца для сдерживания цен правительство решило снизить акцизы на топливо.

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