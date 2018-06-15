Прямой эфир

Повышение пенсий на 1 тыс. рублей нивелирует рост потребительских цен

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Повышение пенсий на 1 тыс. рублей в год действующим пенсионерам перекроет рост потребительских цен. Об этом сообщил первый вице-премьер Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

Дорога в долгожители
Чем обернется повышение пенсионного возраста для россиян

Зампред правительства заверил, что рост пенсий будет значительно превышать инфляционные ожидания — он будет выше показателей инфляции на 2 п.п. или более. «Поэтому то повышение пенсий, о котором говорил председатель правительства, — около 1 тыс. рублей, перекроет рост потребительских цен», — подчеркнул министр финансов.

Он также отметил, что основной задачей реформы является повышение выплат действующим пенсионерам.

14 июня правительство одобрило законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин к 2034 году. При этом реформа предполагает повышение пенсий действующим пенсионерам на 1 тыс. рублей в год. Как отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, кабмин выбрал «самый мягкий сценарий, который можно было придумать».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин не участвует в проработке пенсионной реформы
Минтруд сообщил об увеличении числа пенсионеров на 7 млн за 11 лет

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017