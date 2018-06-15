Повышение пенсий на 1 тыс. рублей нивелирует рост потребительских цен

Повышение пенсий на 1 тыс. рублей в год действующим пенсионерам перекроет рост потребительских цен. Об этом сообщил первый вице-премьер Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

Зампред правительства заверил, что рост пенсий будет значительно превышать инфляционные ожидания — он будет выше показателей инфляции на 2 п.п. или более. «Поэтому то повышение пенсий, о котором говорил председатель правительства, — около 1 тыс. рублей, перекроет рост потребительских цен», — подчеркнул министр финансов.

Он также отметил, что основной задачей реформы является повышение выплат действующим пенсионерам.

14 июня правительство одобрило законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин к 2034 году. При этом реформа предполагает повышение пенсий действующим пенсионерам на 1 тыс. рублей в год. Как отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, кабмин выбрал «самый мягкий сценарий, который можно было придумать».