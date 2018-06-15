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Минтруд сообщил об увеличении числа пенсионеров на 7 млн за 11 лет

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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За последние 11 лет численность пенсионеров в России выросла на 7 млн человек, об этом в пятницу, 15 июня, сообщил первый замминистра труда и соцзащиты Алексей Вовченко.

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На заседании Совета Федерации он рассказал, что по сдержанному варианту Росстата ожидается рост числа пенсионеров еще на 6,5 млн граждан, передает ТАСС.

Одновременно численность россиян трудоспособного возраста сократилась на 7 млн человек и сократится еще более чем на 4 млн, отметил он.

Накануне министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что продолжительность жизни граждан России вырастет в период проведения пенсионной реформы.

14 июня правительство одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 для женщин.

Реформа будет проводиться поэтапно в период с 2019 по 2034 год. Инициатива позволит увеличивать объем пенсионных выплат нынешним пенсионерам на 1 тыс. рублей в год, отметили в кабмине.

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