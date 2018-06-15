Минтруд сообщил об увеличении числа пенсионеров на 7 млн за 11 лет

За последние 11 лет численность пенсионеров в России выросла на 7 млн человек, об этом в пятницу, 15 июня, сообщил первый замминистра труда и соцзащиты Алексей Вовченко.

На заседании Совета Федерации он рассказал, что по сдержанному варианту Росстата ожидается рост числа пенсионеров еще на 6,5 млн граждан, передает ТАСС.

Одновременно численность россиян трудоспособного возраста сократилась на 7 млн человек и сократится еще более чем на 4 млн, отметил он.

Накануне министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что продолжительность жизни граждан России вырастет в период проведения пенсионной реформы.

14 июня правительство одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 для женщин.

Реформа будет проводиться поэтапно в период с 2019 по 2034 год. Инициатива позволит увеличивать объем пенсионных выплат нынешним пенсионерам на 1 тыс. рублей в год, отметили в кабмине.