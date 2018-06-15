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Путин не участвует в проработке пенсионной реформы

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин не принимает участия в процессе проработки пенсионной реформы, этим занимается кабинет министров. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Еще раз повторяю, президент не участвует в этом процессе. Давайте дождемся, когда в результате экспертной проработки будут проявляться окончательные очертания этой реформы», — приводит его слова «РИА Новости».

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В ответ на просьбу прокомментировать реформу с учетом слов Путина, который в 2005 году сказал, что, пока он будет президентом, пенсионный возраст в РФ повышаться не будет, Песков напомнил, что заявление было сделано много лет назад и с тех пор произошли серьезные изменения, касающиеся демографии, показателей продолжительности жизни в РФ и уровня развития экономики.

14 мая состоялось заседание правительства РФ, где рассматривался законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». В ходе заседания премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о необходимости пересмотра пенсионного возраста.

Так, кабмин предложил постепенно повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, что позволит повышать выплаты в среднем на 1 тыс. рублей в год вместо текущей индексации на уровне 400–500 рублей в год.

Сейчас российские мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55 лет. Работники вредных и тяжелых производств и некоторые льготников имеют право выйти на отдых досрочно.

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