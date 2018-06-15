Доходный возраст

Правительство предложило повысить пенсионный возраст. Эта мера необходима для увеличения благосостояния населения: в ближайшей перспективе размер пенсий будет расти примерно на 1 тыс. рублей в год. Кроме того, инициатива кабмина призвана изменить ситуацию на рынке труда, при которой желающих продолжить карьеру россиян «выталкивают» на заслуженный отдых. Правительство также выступает за увеличение НДС до 20%, полученные деньги направят в том числе и на повышение пенсий.

Удвоение прибавки

Пенсионный возраст в России предлагается повысить: до 65 лет — для мужчин, до 63 лет — для женщин. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По словам главы правительства, изменения будут плавными и постепенными. Переходный период начнется с 2019 года. Для мужчин он продлится до 2028 года, для женщин — до 2034 года.

— Это позволит нам направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции, — отметил Дмитрий Медведев.

Основная цель заключается именно в обеспечении повышения размера пенсий, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, решения, которые принимает правительство, преследуют цель увеличения пенсионного обеспечения в долгосрочной перспективе. В итоге государство получит возможность наращивать пенсии быстрее, чем в предыдущие годы.

pensia1 Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ по вопросам изменения в пенсионной и налоговой системах Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Премьер-министр отметил, что пенсии в России будут увеличиваться примерно на 1 тыс. рублей в год. Это касается увеличения выплат в ближайшей перспективе. Для сравнения: в 2016 году они выросли на 399 рублей, в 2017 году — на 524 рубля, в 2018-м — на 481 рубль. В 2018 году средний размер пенсии составил 14 414 рублей.

В ходе заседания правительства Дмитрий Медведев также заявил, что Россия ратифицирует 102-ю Конвенцию МОТ о минимальных нормах социального обеспечения. Документ гарантирует, что человек, вышедший на пенсию, будет получать не менее 40% от своего прежнего дохода. Достичь такого показателя и призвано повышение пенсионного возраста.

Предложенные изменения не коснутся нынешних пенсионеров, это свыше 46 млн человек. Правительство также предлагает сохранить льготы, дающие право на досрочный выход на пенсию. Это касается тех, кто работает на вредном и опасном производстве, инвалидов, «чернобыльцев», многодетных матерей и других категорий граждан. Для работников с Крайнего Севера возраст выхода на пенсию установят на уровне в 60 лет для мужчин и 58 лет для женщин. Требования к стажу учителей, врачей и творческих работников также останутся прежними. Для работников с большим стажем (40 лет для женщин и 45 лет для мужчин) предусматривается возможность выхода на пенсию на два года раньше положенного срока.

Клуб 80+

— Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе и потому, что созданы условия для решения задачи по увеличению продолжительности жизни в рамках программы 80+, — пояснил глава правительства.

Нынешние сроки выхода на пенсию (60 и 55 лет) были установлены еще в первой половине прошлого века. Тогда средняя продолжительность жизни в стране составляла 43 года. С 2000 по 2017 годы продолжительность жизни у мужчин в России увеличилась на 8,5 года до 67,5 лет, у женщин — на 5,4 года до 77,6 лет. Согласно прогнозам Росстата, в 2024 году показатель увеличится до 72,3 и 82,1 года соответственно. Увеличение продолжительности жизни усиливает давление на пенсионную систему. В 1970 году на одного пенсионера приходилось 3,7 человека в трудоспособном возрасте. К 2019 году показатель упадет ниже двух работающих человек на пенсионера. Тем не менее на протяжении многих лет порог выхода на пенсию в России не менялся.

pensia2 По пути повышения пенсионного возраста пошли почти все страны на постсоветском пространстве Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Замдиректора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская позитивно оценивает предложения правительства. Их реализация, по словам эксперта, существенно смягчит такой вызов, как старение населения. Оксана Синявская также напоминает, что по пути повышения пенсионного возраста пошли почти все страны на постсоветском пространстве.

Например, в Белоруссии соответствующее решение приняли в 2016 году. К 2022 году пенсионный возраст в стране увеличится до 63 и 58 лет. В Казахстане порог подняли до тех же величин еще в 2001 году, к 2027 году женщины также будут выходить на заслуженный отдых в 63 года. Для мужчин пенсионный возраст на уровне 65 лет установлен в Молдавии, Азербайджане, а пенсионный возраст для женщин на уровне 63 года установлен в Армении. Все развитые государства прошли через повышение пенсионного возраста. В Нидерландах он составляет 68 лет для обоих полов, в Норвегии — 67 лет, в Японии — 65 лет.

Активное долголетие

— Человек пенсионного возраста, скажем, лет 30 назад и сегодня — это просто разные люди. Многие в этом возрасте полны сил и желания работать, у многих еще дети даже не выросли, — отметил премьер-министр.

Россияне не просто живут дольше, они дольше остаются активными. Так, число работающих пенсионеров в среднем составляет 12,5 млн человек, добавил Дмитрий Медведев, и с каждым годом их количество будет расти.

При этом из-за текущих параметров пенсионной системы работодатели не готовы вкладываться в людей среднего возраста, в их переподготовку и стимуляцию карьерного роста, отметила ректор РГСУ, член Общественной палаты Наталья Починок. По ее словам, такая ситуация ведет к фактическому запрету на профессию, особенно для женщин.

pensia3 Мастер-класс по оздоровительной гимнастике цигун для пожилых людей во Владивостоке Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— Хотя многие после выхода на пенсию полны сил, продолжают работать, открывают свой бизнес, — добавила она.

Правительству придется реализовать мероприятия по содействию занятости в старших возрастах, отмечает исполнительный директор НПФ «Сафмар» Евгений Якушев. Скорее всего, власти будут развивать модель активного долголетия: если человек ощущает себя трудоспособным и ему позволяет здоровье, он сможет работать и дальше, пояснил Евгений Якушев.

Государство предпримет все усилия, чтобы устранить любые ограничения при приеме людей на работу, подчеркнул Дмитрий Медведев. Он отметил, что старшее поколение — люди с огромным опытом, уникальной квалификацией, которые умеют и хотят работать. За ситуацией проследит Роструд, глава правительства выступил с соответствующим поручением. Доход от работы всегда выше пенсии, подчеркнул он.

Налоги в пользу пенсий

Правительство также предлагает повысить НДС с нынешних 18 до 20%, заявил Дмитрий Медведев. Это необходимо, чтобы бизнес понес «часть экономической нагрузки за повышение уровня жизни пенсионеров».

Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что дополнительные доходы бюджета от повышения ставки НДС составят более 600 млрд рублей ежегодно. Вырученные средства станут источником финансирования реализации стратегических задач развития России, в том числе — обеспечения прироста пенсий выше уровня инфляции.

pensia4 Бизнес должен понести часть экономической нагрузки за повышение уровня жизни пенсионеров Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

При этом правительство не стало применять более жесткий налоговый маневр. Ставка НДФЛ остается неизменной, не вводится и налог с продаж.

Кроме того, первый вице-премьер сообщил, что правительство предлагает зафиксировать тариф страховых взносов в пенсионную систему на уровне 22%. Таким образом нагрузка на работающее население увеличена не будет, а выплаты пенсионерам вырастут именно за счет повышения пенсионного возраста.

Позиция против

Категорически против повышения пенсионного возраста выступает думская оппозиция. КПРФ не согласна с такими планами, заявил «Известиям» депутат, зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. По его словам, мера не позволит сделать рывок и создать для него экономическую базу, а напротив, приведет к ухудшению жизни граждан. Также Афонин выразил опасение, что новация вызовет всплеск безработицы.

— Будем жестко противодействовать этой реформе, — пообещал депутат.

pensia5 КПРФ выступает против повышения пенсионного возраста Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Он добавил, что для борьбы с инициативой правительства КПРФ намерена использовать «все, что разрешено законодательством». Среди предполагаемых мер он назвал, в частности, внесение законопроектов.

Один проект закона КПРФ уже подготовила. Документ, внесенный в Госдуму 15 мая, вводит мораторий на повышение пенсионного возраста до 1 января 2030 года. Нижняя палата парламента планирует рассмотреть его в октябре.

К этой инициативе частично присоединилась и другая оппозиционная парламентская партия — «Справедливая Россия». В конце мая ее лидер Сергей Миронов предложил главе фракции КПРФ Геннадию Зюганову включить нескольких справороссов в число соавторов законопроекта. По словам Сергея Миронова, СР выступает принципиально против планов повысить пенсионный возраст.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия») заверил, что «никто не будет торопиться» с рассмотрением правительственного проекта. До конца весенней сессии документ может быть принят лишь в первом чтении. Подготовка ко второму чтению начнется только в сентябре.