Правительство компенсирует повышение пенсионного возраста увеличением пенсий

Власти планируют увеличить размер реальных пенсий в качестве компенсации от повышения пенсионного возраста в России. Об этом сообщил первый вице-премьер Антон Силуанов на пресс-конференции.

Он отметил, что если бы не было принято решение о повышении возраста выхода на пенсию, размер выплат к 2024 сократился бы на треть от прогнозируемого уровня.

«Основная задача будет заключаться в том, чтобы обеспечить повышение пенсии <...> постепенно будем повышать уровень так называемого пенсионного замещения заработной платы», — цитирует первого зампреда правительства «РИА Новости».

Силуанов напомнил о словах премьер-министра Дмитрия Медведева, который отметил в своем выступлении, что повышение пенсии составит 1 тыс. рублей исходя из расчета среднегодовой пенсии. Кроме того, вице-премьер подчеркнул, что повышение пенсионного возраста будет происходить постепенно. «Для мужчин повышение возраста будет в течение 10 лет, для женщин в течение 16 лет. Достаточно, я считаю, продолжительный промежуток времени», — отметил зампред.

По словам Силуанова, правительство также планирует в ближайшие годы принять систему индивидуального пенсионного капитала, ее концепция и соответствующий проект закона были подготовлены совместно с Центробанком РФ.

14 июня правительство предложило поднять пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Реформа будет проводиться поэтапно с 2019 года и завершится к 2034 году.