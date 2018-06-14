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Пенсионный возраст для мужчин повысят до 65 лет и до 63 — для женщин

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Правительство РФ предложило поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин, заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев на заседании кабмина. Об этом сообщает «РИА Новости». В настоящее время женщины могут выйти на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60 лет.

Пенсионный возраст предлагается повышать поэтапно. Осуществление реформы начнется в 2019 году с переходным периодом. Повышение возраста выхода на пенсию начнется постепенно и завершится к 2034 году.

Работники с большим стажем (от 40 лет для женщин и от 45 для мужчин) смогут выйти на пенсии досрочно — на два года раньше установленного пенсионного возраста. Кроме того, новая реформа позволит поднимать пенсии для нынешних пенсионеров на 1 тыс. рублей в год.

На заседании правительство рассматривает законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». По итогам совещания он может быть внесен в Госдуму. 

Президент России Владимир Путин с осторожностью относится к вопросу повышения пенсионного возраста в России. Об этом он заявил во время «прямой линии». Глава государства добавил, что одна их ключевых задач пенсионной реформы — повышение доходов и благосостояния пенсионеров

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