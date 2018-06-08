Греф поддержал повышение пенсионного возраста в РФ

Глава Сбербанка Герман Греф назвал «абсолютно правильной» инициативу по повышению пенсионного возраста в РФ, передает «РИА Новости».

«Женщины в 55 лет рожают детей. Эта норма <…> точно подлежит изменению в соответствии с тем, что происходит в мире с возрастом дожития. Он отодвигается», — сказал он.

Глава Сбербанка также отметил, что еще немного поработает и тоже станет пенсионером. По его словам, повышение пенсионного возраста может способствовать увеличению размера социальных выплат.

Президент России Владимир Путин заявил во время «прямой линии», что с осторожностью относится к вопросу повышения пенсионного возраста в России, а также отметил, что в ближайшее время кабмин представит свои предложения по данной инициативе.

В мае СМИ сообщили, что основой для нового закона могут стать предложения Центра стратегических разработок (ЦСР) о повышении пенсионного возраста до 65 лет у мужчин и 60 лет у женщин.

На сегодняшний день пенсионный возраст для мужчин в России наступает в 60 лет, для женщин — в 55 лет. Обсуждения об изменении этого порога идут не первый год.