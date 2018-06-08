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В Госдуме отреагировали на проект пенсионной реформы

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты пока не обсуждали возможные варианты повышения пенсионного возраста в России. В парламенте будут ждать поступления соответствующей законодательной инициативы из правительства.

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«Мы исходим из того, что это вопросы, которые должны быть решены внутри правительства, а затем, когда они поступят в Госдуму, мы приступим к их обсуждению», — сказал Володин 8 июня, передает ТАСС

Спикер парламента добавил, что сейчас говорить о каких-то возможных вариантах повышения пенсионного возраста пока рано. Он считает, что варианты, появляющиеся в СМИ, — это, скорее всего, мнения экспертов.

По данным РБК, в России планируется увеличить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63. Планируется, что новую концепцию правительство РФ утвердит на заседании 14 июня.

При этом источник издания не исключил, что возможно повышение возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 60-ти.

В настоящее время пенсионный возраст для мужчин в России наступает в 60 лет, для женщин — в 55 лет. 

Президент России Владимир Путин во время «прямой линии» сообщил, что с осторожностью относится к вопросу повышения пенсионного возраста.

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