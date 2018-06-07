Прямой эфир

ЦБ назвал образ жизни молодежи угрозой для пенсионной системы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Образ жизни российской молодежи может подорвать основы пенсионной системы. Об этом сообщается в докладе Центробанка «Основные направления финансового рынка на период 2019–2021 годов».

Подростки мечтают о семье
Старшеклассники выбрали для себя традиционные ценности

Эксперты ЦБ считают, что люди, родившиеся в 1980–2000-х годах, активно копят деньги, но используют их для получения впечатлений и эмоций без ориентации на перспективу.

Специалисты считают, что молодежь стремится удовлетворить потребности при помощи благ всеобщего пользования, но отказывается от владения частной собственностью, что может оказать негативное влияние на рост экономики, пишет телеканал «360».

Кроме того, по мнению Центробанка, такое поведение может подорвать существующую пенсионную систему. Регулятор предложил скорректировать модель поведения и разработать «дружескую» среду для взаимодействия с молодежью, чтобы снизить возможный ущерб.

4 июня в ходе выступления в Госдуме председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что россияне больше всего обеспокоены ростом цен и тарифов ЖКХ, а также уровнем зарплат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Центробанк прогнозирует ежегодный прирост ВВП на 2%
Россия внедрит блокчейн в банковские технологии уже в 2018 году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017