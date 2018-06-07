В Госдуме упрекнули ЦБ за выводы о нежелании молодежи готовиться к пенсии

В том, что в России дезориентированная молодежь, не задумывающаяся о своих перспективах, виноват в том числе и Центральный банк. Такое мнение высказал в интервью порталу iz.ru глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Ранее стало известно, что образ жизни российской молодежи может подорвать основы пенсионной системы. Об этом сообщается в докладе Центробанка «Основные направления финансового рынка на период 2019–2021 годов». Эксперты ЦБ считают, что люди, родившиеся в 1980–2000-х годах, активно копят деньги, но используют их для получения впечатлений и эмоций без ориентации на перспективу. Специалисты считают, что молодежь стремится удовлетворить потребности при помощи благ всеобщего пользования, но отказывается от владения частной собственностью, что может оказать негативное влияние на рост экономики и существующую пенсионную систему.

«Есть хорошая книга «Богатый папа, бедный папа». В ней говорится о том, что все активы должны приносить доходы, а не превращаться в пассивы и, наоборот, только поглощать деньги. Если Центробанк говорит про частную собственность, тогда эта частная собственность не должна быть мертвым грузом, который сжирает деньги на содержание в виде имущественного налога. В этом в том числе и вина Центробанка, который пользуется тем, что у нас дезориентирована молодежь и не задумывается о своих перспективах», — сказал Нилов.

По мнению парламентария, Центральный банк должен видеть причину дезориентированного поведения молодежи в собственных действиях.

«Когда молодежь тратит деньги, она, наоборот, развивается. Любая трата денег означает, что есть какая-то покупательная способность, что молодежь является участником экономического течения. В теории можно всё что угодно написать, предложить, на это потратить деньги, провести несколько абсолютно ненужных мероприятий и сюда еще потрать деньги. И всё это будет бесследно. Пусть лучше Центральный банк займется тем, чтобы над нашей молодежью не издевались страховые компании, коллекторы, за которые отвечает Центральный банк. Чтобы были доступные кредиты, не лопались банки и деньги молодежи не сгорали. И чтобы деньги будущих пенсионеров в негосударственных пенсионных фондах были под контролем. Чтобы наши будущие пенсионеры не теряли свой инвестдоход из-за того, что они совершают переход из одного НПФ в другой НПФ, под давлением агрессивной рекламы, не зная о том, что эти переходы можно совершать, предупредив за пять лет до перехода Пенсионный фонд», — сказал Нилов.