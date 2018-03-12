Подростки мечтают о семье

Первое место среди жизненных приоритетов подростков занимает семья. Такой результат показал опрос Высшей школы экономики, с которым ознакомились "Известия". Однако только 42% старшеклассников воспринимают родительскую семью как пример для подражания. Молодежь настроена завести двоих-троих детей, причем не обязательно в официальном браке. В топ-3 главных ценностей попали также любовь и здоровье.

Молодежь ставит ценность семьи превыше всего. Это отметили 72,5% респондентов, опрошенных экспертами ВШЭ. На втором месте по степени важности для подростков – любовь (58,4%), затем – здоровье (52,4%), друзья (43,6%) и успех (36,1%).

«Обязательным условием счастья» семью назвали уже 68% подростков. При этом только 42% старшеклассников воспринимают родительскую семью как пример для подражания. Остальные либо не хотят строить собственную семью по этому образцу, либо не могут определиться с ответом.

Исследование также показало, что большинство старшеклассников терпимо относятся к гражданским бракам (54%), но только 35% считают нормальным рождение внебрачных детей. Хотя ровно столько же не видят проблемы в появлении потомства в гражданском браке.

– Когда большинство опрошенных считают сожительство нормальным явлением, это вряд ли можно назвать «традиционализмом», – сказал автор исследования, заведующий Лабораторией профилактики асоциального поведения Института образования НИУ ВШЭ Артур Реан. – На традиционные семейные ценности мало похоже и то, что треть респондентов считают нормальным явлением рождение детей вне брака. Но все же очень значительная доля молодежи проявляет прочные просемейные установки.

Неожиданно много подростков (39%) хотели бы иметь троих детей. Больше всего старшеклассников ответили, что мечтают о двоих (49%), и всего 15% нацелены только на одного ребенка.

– Нужно иметь в виду, что существует разница между желаемым и реальным числом детей в семье. Это касается и тех, кто в принципе не готов к материнству или отцовству. Такие респонденты со временем могут пересмотреть свои установки, – заметил Артур Реан.

Эксперты считают, что исследование показало идеальную картину взглядов старшеклассников на жизнь.

– Она отражает их ожидания от жизни, стремления. Но спустя лет 10 при столкновении с типичными проблемами реальной жизни они изменятся, – сказал «Известиям» доктор психологических и кандидат медицинских наук, психотерапевт Европейского реестра Марк Сандомирский. – Мечта о нескольких детях – это тоже идеализация, механизм компенсации не удовлетворенной потребности в крепкой семье. Когда молодежь начнет сталкиваться с теми же жизненными задачами, что и поколение отцов, произойдет сближение их взглядов. И выбирать нынешние молодые будут те же способы решения типовых проблем.

Эксперт отметил, что сегодня поколение отцов часто живет во втором браке. Поэтому сейчас родители – меньший авторитет для своих детей в устройстве семейной жизни. Нерешенные семейные, родительские проблемы подростки переносят на самих себя. И - продолжают в своей жизни наступать на те же самые психологические "грабли".

– Подростки декларировали социально желательные ответы, – утверждает психолог Сергей Ениколопов. – В их головы заложены правильные мысли. Нормальный подросток может мечтать быть казановой, нравиться девушкам. Но в анкете он этого не напишет, потому что понимает, что это неправильно. Ответы про детей – единственные, не укладывающиеся в ожидаемую картину. Но это только мечты старшеклассников.

Ценность семьи вряд ли можно отделить от ценности материальных достижений, считает старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрий Логинов. Потому что семья – это еще и люди, которые ведут совместное хозяйство, уточнил эксперт.

По его мнению, на ответы школьников мог повлиять и контекст кризиса последних трех лет. Семья – стабилизирующий фактор. Кроме того, родственные связи – это инструмент поддержки и взаимопомощи.

– У молодых сильно выражены достижительные мотивации. Это достаточно рациональное поколение, – сказал Дмитрий Логинов. – Для него важнее всего семья и работа. Подавляющее большинство молодых людей говорят, что к 40 годам они будут иметь семью, пользоваться уважением друзей, иметь как минимум одного ребенка.

Опрос ВШЭ проводился среди более чем 5,5 тыс. старшеклассников старше 14 лет из Центрального, Приволжского, Сибирского, Уральского федеральных округов России.