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Россия внедрит блокчейн в банковские технологии уже в 2018 году

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Фото: Depositphotos/IgorVetushko
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Первые банковские продукты на блокчейновых платформах появятся в России в III квартале 2018 года.

Об этом заявила зампред Банка России Ольга Скоробогатова в ходе ПМЭФ-2018.

Мировые инвестиции в развитие технологии блокчейн в 2018 году выросли в 2,2 раза и составили $2,1 млрд, и более трети из них приходятся на финансовый сектор, говорится в презентации Центробанка (есть в распоряжении «Известий»).

Внедрение новых технологий поможет сократить проведение банковских операций, поскольку в России между кредитными организациями до сих пор существует бумажный документооборот.

Блокчейн позволит ускорить обмен данными в доверенной среде, что отразится и на работе с клиентами в лучшую сторону.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Инвестиции в развитие блокчейна выросли вдвое

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