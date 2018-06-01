Россия внедрит блокчейн в банковские технологии уже в 2018 году
Первые банковские продукты на блокчейновых платформах появятся в России в III квартале 2018 года.
Об этом заявила зампред Банка России Ольга Скоробогатова в ходе ПМЭФ-2018.
Мировые инвестиции в развитие технологии блокчейн в 2018 году выросли в 2,2 раза и составили $2,1 млрд, и более трети из них приходятся на финансовый сектор, говорится в презентации Центробанка (есть в распоряжении «Известий»).
Внедрение новых технологий поможет сократить проведение банковских операций, поскольку в России между кредитными организациями до сих пор существует бумажный документооборот.
Блокчейн позволит ускорить обмен данными в доверенной среде, что отразится и на работе с клиентами в лучшую сторону.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Инвестиции в развитие блокчейна выросли вдвое