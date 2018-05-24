Прямой эфир
Сюжет:

В Сбербанке рассказали о перспективах блокчейна

0
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Технология блокчейн дает банковскому сектору новые сервисы и продукты, а также обеспечивает улучшение текущего сервиса и реорганизацию бизнес-процессов. Об этом заявил старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 24 мая.

Реестр движимого имущества переведут на блокчейн
Это ускорит процедуру выдачи кредитов и защитит данные о юридической чистоте автомобилей

«Безусловно, много наработок, много пилотов есть по разным направлениям. Мы за последний год сообщили о том, что мы сделали, например, аккредитив на блокчейне. Мы делаем гарантии на блокчейне, мы сделали первую платежную транзакцию, и вот вчера буквально мы сообщили, что вместе с НРД (Московской биржей) готовим в регулятивной песочнице ICO», — сказал он.

Он также отметил, что ICO является одним из наиболее перспективных направлений, могущих дать серьезный толчок к альтернативным формам привлечения инвестиций. 

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 24 по 26 мая. Главной темой дискуссий станет создание экономики доверия между участниками рынка, государством и гражданами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Соглашение о запуске в России 5G заключили на ПМЭФ
На ПМЭФ объявили о создании центра инновационных разработок в Сочи
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017