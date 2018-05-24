В Сбербанке рассказали о перспективах блокчейна

Технология блокчейн дает банковскому сектору новые сервисы и продукты, а также обеспечивает улучшение текущего сервиса и реорганизацию бизнес-процессов. Об этом заявил старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 24 мая.

«Безусловно, много наработок, много пилотов есть по разным направлениям. Мы за последний год сообщили о том, что мы сделали, например, аккредитив на блокчейне. Мы делаем гарантии на блокчейне, мы сделали первую платежную транзакцию, и вот вчера буквально мы сообщили, что вместе с НРД (Московской биржей) готовим в регулятивной песочнице ICO», — сказал он.

Он также отметил, что ICO является одним из наиболее перспективных направлений, могущих дать серьезный толчок к альтернативным формам привлечения инвестиций.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 24 по 26 мая. Главной темой дискуссий станет создание экономики доверия между участниками рынка, государством и гражданами.