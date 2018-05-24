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Соглашение о запуске в России 5G заключили на ПМЭФ

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Фото: ТАСС/Даниил Шостак
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Китайская телекоммуникационная компания Huawei заключила соглашение с одним из сотовых операторов России «Вымпелком», представляющим бренд «Билайн», о сотрудничестве в сфере 5G в рамках Петербургского международного экономического форума.

Контракт рассчитан на два года, в течение которых компании будут вести разработку и тестирование технологии 4,5G и 5G для развития телекоммуникационной инфраструктуры пятого поколения.

«Совместно с нашим партнером мы уже тестируем и внедряем в коммерческую эксплуатацию технологии, которые должны лечь в основу 5G», — цитирует телеканал «360» слова гендиректора «Вымпелкома» Василя Лацанича.

Сети 5G позволят пользователям обмениваться данными в режиме реального времени на скорости более 10 Гб/с, что в 30 раз быстрее, чем это возможно в сетях 4G. Технологию для 5G должны утвердить в Международном союзе электросвязи в конце 208 года, а внедрить новый стандарт компании собираются к 2020 году.

В этом году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 24 по 26 мая. Девиз мероприятия — «Создавая экономику доверия».

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