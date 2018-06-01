Инвестиции в развитие блокчейна выросли вдвое

Мировые инвестиции в развитие технологии блокчейн в 2018 году выросли в 2,2 раза и составили $2,1 млрд, говорится в презентации Центробанка, с которой ознакомились «Известия». При этом 36% всех вложений приходится на финансовый сектор, отметила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова. В России разработкой инноваций на базе блокчейна занимается консорциум банков совместно с ЦБ. Первые продукты на платформе мастерчейн будут внедрены в III квартале этого года, они в несколько раз сократят сроки проведения банковских операций.

Общая сумма инвестиций остается небольшой, а сама технология требует доработки, заявила зампред Банка России Ольга Скоробогатова в ходе ПМЭФ-2018. При этом 36% всех инвестиций в технологию делает именно финансовый сектор, но на успех рассчитывают не более 10% компаний, отмечается в презентации регулятора.

Вложения инвесторов в проекты, связанные с развитием технологии распределенных реестров, могут быть значительно выше, считает вице-президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Денис Душнов. За I квартал 2018 года мировое венчурное финансирование внедряющих блокчейн решений приблизилось к $1,3 млрд, еще около $8,9 млрд вложили через механизм ICO в различные проекты с применением данной технологии, отметил эксперт.

По оценке РАКИБ, только российские инвестиции в блокчейн-проекты составляют $1,5–2 млрд. Однако точный объем довольно трудно оценить, так как компании-разработчики этих решений не раскрывают акционерам, пояснил советник председателя правления ассоциации «Финансовые инновации» Андрей Коркишко. Сейчас в России разработкой решений на основе блокчейна заняты отдельные компании, добавил он.

Как правило, подобные разработки ведутся совместно несколькими компаниями или банками в рамках консорциумов, подчеркнул аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. За рубежом это консорциумы R3 CEV, EEA, а в России работу ведет созданная Центробанком ассоциация «Финтех» (АФТ), в которую входят Сбербанк, Альфа-банк, «ФК Открытие», ВТБ, QIWI и другие компании, добавил он. Членство в консорциуме дает право использования и доработки продукта, на эти компании приходится несколько сотен миллионов долларов инвестиций в год, отметил эксперт.

Первые банковские продукты на основе технологии блокчейн появятся на российском рынке в III квартале 2018 года, говорится в материалах ЦБ. Так, банк ВТБ разрабатывает систему выдачи цифровых банковских гарантий, отметили в кредитной организации. Прототип системы тестируется, и его промежуточные результаты анализируются банками — участниками АФТ. В сентябре планируется запустить пилотные проекты, основанные на реальных данных, подчеркнули в ВТБ.

Альфа-банк ведет разработку цифровых аккредитивов, пилотный запуск проекта запланирован на конец этого года, сообщила «Известиям» главный операционный директор Альфа-банка Мария Шевченко. Проект должен сократить сроки расчетов, а также обеспечить надежность и прозрачность проведения операций. В случае успеха в 2019 году пилот могут запустить в промышленную эксплуатацию, отметила она.

Сейчас по всем проектам созданы и представлены прототипы, а участники пилотных проектов проводят тестирование и интеграцию с банковскими системами, рассказал руководитель направления по развитию технологии распределенного реестра ассоциации «Финтех» Алексей Архипов. По его словам, тестовые сделки уже проводятся, а сделки с реальными клиентами по одному из проектов стартуют в июле.

По данным ЦБ, внедрение этих инструментов в несколько раз ускорит проведение некоторых банковских операций: с аккредитивами с 18 до 8 дней, с закладными — с 9 до 1 дня, а с банковскими гарантиями — с 8 часов до 10 минут.

В России не так много инструментов для обмена информацией между банками, поясняет Мария Шевченко. Фактически это только SWIFT и платежная система ЦБ, поэтому банки часто пересылают друг другу бумажные документы, полученные у клиентов. Мастерчейн позволит создать единую доверенную среду для обмена информацией и документами, что снизит расходы всех участников финансового взаимодействия: как банков, так и их клиентов. В этом смысле технология может стать достаточно прорывной для финансового сектора, считает она. Таким образом инвестиции в технологию блокчейн в конечном итоге позволят компаниям экономить время и ресурсы, что сделает их услуги более доступными для потребителей.