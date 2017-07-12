Центробанк нашел новый способ повысить интерес банков к сервису по передаче финансовых сообщений (СПФС) — отечественному аналогу бельгийской системы обмена банковской информацией SWIFT. Регулятор планирует развивать свой продукт с использованием технологий распределенных реестров (блокчейн, метод аутентификации и хранения записей, впервые реализованный в криптовалюте Bitcoin), рассказали «Известиям» в пресс-службе ЦБ. По словам близкого к Банку России источника, регулятор может воспользоваться блокчейн-платформой Ethereum или ее аналогами. Данные из них нельзя удалить, что обеспечивает максимальную защиту сервиса, уточнил собеседник «Известий». Эксперты отмечают, что российское нововведение позволит значительно увеличить скорость проведения финансовых операций, но сомневаются, что банки станут активнее подключаться к системе, ведь пока от SWIFT их никто не отключает.

Сервис по передаче финансовых сообщений регулятор запустил в декабре 2014 года, и на сегодняшний день к «российскому аналогу SWIFT» подключены 46% российских кредитных организаций. При этом за последний год к СПФС не присоединилось ни одного нового банка — их так и осталось 326, несмотря на повышение функциональности сервиса. По словам официальных представителей Центробанка, уже сейчас среднее время доставки сообщений в СПФС не превышает одной секунды, а интерфейс системы позволяет в режиме реального времени наблюдать за изменением статусов финансовых сообщений, например, платежек по операциям. Кроме того, ЦБ предусмотрел возможность подключения к СПФС не только банков, но и компаний, о чем ранее сообщали «Известия». Теперь регулятор собирается существенно повысить уровень защиты сервиса.

— Банк России рассматривает возможность развития СПФС с использованием распределенных реестров, — сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ. — СПФС используется российскими банками как в качестве резервного канала обмена финансовыми сообщениями, так и в качестве альтернативы SWIFT в случаях, когда это экономически обоснованно.

СПФС позволяет банкам и компаниям экономить: сейчас стоимость передачи одного сообщения через СПСФ составляет около 1,5–2,5 рубля, в то время как тариф SWIFT может варьироваться от €0,03 до €0,05 за сообщение (1,6–2,7 рубля). Цена подключения к SWIFT исчисляется десятками тысяч долларов, СПФС же подключает финансовые структуры бесплатно, отсутствует и плата за обслуживание.

В основе технологий распределенных реестров лежит постоянно продлеваемая цепочка цифровых записей. Данные из блокчейна невозможно удалить — они хранятся одновременно у всех участников цепочки, а все записи автоматически обновляются до последней версии при каждом внесенном изменении.

— Повышение защиты СПФС с помощью технологий распределенных реестров хорошо встраивается в текущий контекст, когда еще совсем недавно вероятность отключения России от SWIFT обсуждалась на самом высоком уровне, — заявил «Известиям» замдиректора Росевробанка по инновациям Александр Васильев. — Создание подобной системы на базе блокчейн позволит российскому регулятору проработать данную технологию, на ее основе создать свой продукт и тем самым подтолкнуть банки к скорейшему использованию инновации, которой и является технология распределенных реестров.

По мнению эксперта, СПФС станет платформой для «внутреннего потребления», то есть для банков и только для внутрироссийских транзакций, но ее создание подстегнет рост популярности технологии блокчейн.

Член наблюдательного совета банка «Воронеж» Роман Прохоров считает, что нововведение позволит увеличить скорость проведения транзакций, а значит, и качество банковских услуг. При этом он обратил внимание и на то, что на данном этапе СПФС не рассматривается банками в качестве реальной альтернативы SWIFT.

— Самая главная причина — сейчас работе SWIFT в России ничего не угрожает, а значит нет повода менять проверенную и привычную систему на аналог от ЦБ, — отметил Роман Прохоров. — Но именно в качестве резервного канала на случай введения новых санкций крупные банки подключились к СПСФ. Небольшим банкам система ЦБ выгодна, так как она позволяет не платить за подключение к SWIFT. Сокращение издержек в рамках СПФС не рассматривается большинством банков в качестве серьезного аргумента — в конечном итоге, переход может обойтись дороже, учитывая все дополнительные расходы, в том числе на переобучение сотрудников.

По мнению Романа Прохорова, СПФС может стать отличным каналом для региональных банков, которым нет необходимости совершать международные транзакции.