Глава Тинькофф Банка рассказал о преимуществах биометрии перед блокчейном

Председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз заявил, что компания пока не видит в технологии блокчейн серьезных перспектив для своего бизнеса.

«Все технологии по-разному интересны. Что касается блокчейна, я бы не сказал, что это технология, которая изменит нашу жизнь в «Тинькофф» или наш бизнес прямо сейчас. Это технология, которая, конечно, будет влиять на развитие рынка, и мы будем участвовать в пилотах. Но сами форсировать эту тему мы не будем, поскольку пока не видим большой перспективы для нашего бизнеса», — заявил Хьюз в интервью «Деньгам».

По его мнению, блокчейн более применим в межбанковских проектах. Что касается криптовалюты, Тинькофф Банк хотел бы предложить ее своим клиентам, но пока законодательство в этой сфере не появилось, для компании это невозможно, добавил он.

«Есть более актуальные технологии — биометрия (распознавание голоса и лица), — которые мы уже у себя давно и активно используем и которые мы внедрили первыми в России. Некоторые наши разработки в этой сфере — например, аутентификация по голосу в call-центре —показывают результаты лучше, чем известные российские и мировые решения», — заключил глава Тинькофф Банка.