Прямой эфир

Глава Тинькофф Банка рассказал о преимуществах биометрии перед блокчейном

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз заявил, что компания пока не видит в технологии блокчейн серьезных перспектив для своего бизнеса.

«Тинькофф Мобайл» — это продолжение развития экосистемы «Тинькофф»
Гендиректор «Тинькофф Мобайл» Георгий Чесаков о том, как удерживать молодых специалистов и конкурировать с мобильными операторами

«Все технологии по-разному интересны. Что касается блокчейна, я бы не сказал, что это технология, которая изменит нашу жизнь в «Тинькофф» или наш бизнес прямо сейчас. Это технология, которая, конечно, будет влиять на развитие рынка, и мы будем участвовать в пилотах. Но сами форсировать эту тему мы не будем, поскольку пока не видим большой перспективы для нашего бизнеса», — заявил Хьюз в интервью «Деньгам».

По его мнению, блокчейн более применим в межбанковских проектах. Что касается криптовалюты, Тинькофф Банк хотел бы предложить ее своим клиентам, но пока законодательство в этой сфере не появилось, для компании это невозможно, добавил он.

«Есть более актуальные технологии — биометрия (распознавание голоса и лица), — которые мы уже у себя давно и активно используем и которые мы внедрили первыми в России. Некоторые наши разработки в этой сфере — например, аутентификация по голосу в call-центре —показывают результаты лучше, чем известные российские и мировые решения», — заключил глава Тинькофф Банка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тинькофф Банк и МСП будут вместе кредитовать малый и средний бизнес
«Тинькофф Мобайл» изменил цены на пакеты минут и интернета

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017