«Тинькофф Мобайл — это продолжение развития экосистемы "Тинькофф"»

Сегодня, чтобы обеспечить потребности клиента, крупные компании во всех отраслях стремятся создавать экосистемы. Без талантливых специалистов эта задача невыполнима. Где их искать и как удерживать, а также каким образом конкурировать с компаниями, которые не специализируются на финансах – об этом CEO«Тинькофф Мобайл» Георгий Чесаков рассказал МИЦ Известия на Петербургском международном экономическом форуме в четверг, 24 мая.

— Пользователи привыкли получать все услуги через один канал – смартфон. Сейчас компании должны предвосхищать и удовлетворять потребности клиентов, трансформируясь в экосистемы, где в одном месте собраны все необходимые клиентам услуги. Насколько это получается в России?

– В России создание экосистем постепенно становится тенденцией. Но по-настоящему работающих среди них не так много. Один из реальных примеров эффективной экосистемы в нашей стране – это мы.

— Компании, которые начинали в других сферах, такие как Amazon, Apple, Google, постепенно идут в финансовую отрасль. А компании, которые специализировались только на финансовых услугах, начинают экосистемный подход и оказывают больше услуг. Соответственно, противостояние экосистем охватывает все возможные сферы соперничества: за клиентов, сотрудников, за позицию на рынке. Какие еще отрасли будут вовлечены в этот процесс на ваш взгляд?

– Экосистема должна развиваться вокруг тех отраслей, которые помогают собирать данные о клиентах. Это не только финансовые, но и другие онлайн-компании. Телеком тоже движется в этом направлении.

Мне кажется, коммуникации и деньги – это важнейшие понятия современной цивилизации. Без связи, как и без денег, сложно чего-то достичь в современном обществе. Мы уже добились значительных успехов в банкинге и используем этот опыт для развития Тинькофф Мобайл. Фундаментально это очень похожие услуги: они предполагают длительные отношения с клиентом, построенные на доверии, удобстве и безопасности услуг.

Но еще более важное значение имеет культура компании, которая предлагает инновационные решения для клиентов. Способность быстро создавать инновации во многом зависит от того, может ли компания привлекать лучших, талантливых специалистов в области IT, разработки, маркетинга, дизайна и пр. Для того чтобы люди приходили на работу в такие компании, нужно, чтобы были интересные задачи, которые уже сейчас можно реализовать на практике.

— Соответствует ли российский рынок молодых специалистов запросам крупных экосистемных компаний? Есть ли специалисты, которые способны решать сложные мультиплатформенные задачи?

– На российском рынке, как и на любом другом, спроса больше, чем предложения. Мы находимся в постоянном поиске молодых талантливых людей. Война за таланты, которая еще лет 15 назад казалась чем-то фантастическим, в реальности уже идет.

Конечно, конкурировать с Силиконовой долиной, например, непросто. Тем не менее, очень много талантливых ребят остаются работать в Тинькофф. Мы находим способы их удерживать, ставя перед ними интересные задачи, давая возможность расти профессионально. Зачастую возможность роста в России намного выше, чем на зарубежных рынках.

Хороших кадров всегда не хватает. Мы боремся за них еще на уровне вузов, а сейчас идем с нашими образовательными проектами и в школы.

— В свое время, «Тинькофф Банк» сделал краеугольным камнем своего успеха клиентоцентричность и ставку на создание добавленной ценности у своих продуктов для клиентов. Как вы считаете, вам удастся в ходе развития вашей компании интегрировать это в принципе? В частности очень интересно, возможно ли придумать новые способы работы с клиентами в области мобильной связи, куда «Тинькофф Банк» недавно вошел с новым проектом?

Наша история началась с кредитной карточки: мы начали удаленно, без отделений, обслуживать клиентов по всей стране – это очень сложный финансовый продукт. Тогда была заложена основа того, что мы называем клиентоцентричностью. Мы должны были предоставить абсолютно любому жителю страны прекрасное обслуживание, высокое качество сервиса по очень сложному продукту. Постепенно появлялись новые продукты: дебетовые карты, счета, инвестиции, мобильная связь, малый и средний бизнес, страхование. Развиваются все новые направления бизнеса, но основной принцип работы компании все тот же – сделать удобный, современный, надежный, быстрый и безопасный продукт. К каждому из них мы добавляем немного «магии» и получаем восхитительный результат.

За 11 лет существования на рынке мы увидели, что в России есть большая аудитория, которая ценит опыт взаимодействия с продуктом, с брендом. Она не действует по принципу «купил и ушел», а ждет от этих отношений радости. Мы стараемся дать это ощущение в каждой из своих бизнес-линий.

«Тинькофф Мобайл» – это естественное, логичное продолжение того, что мы уже делаем в банке. Мобильный оператор обогатит нашу экосистему и привлечет в нее новых клиентов, которым мы дадим почувствовать себя с помощью наших продуктов счастливее.