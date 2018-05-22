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Российский мобильный оператор пообещал абонентам кэшбэк за покупки

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Фото: Depositphotos/Rawpixel
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Мобильный оператор «Тинькофф Мобайл» предоставит абонентам кэшбэк за покупки по своей виртуальной карте, которая создается автоматически при оформлении SIM-карты.

Кэшбэк за любые повседневные покупки составит 1%, а по специальным предложениям партнеров — до 30%. Начисляться он будет в бонусах (1 бонус приравнивается к 1 рублю), а потратить его можно будет на любые цели, включая оплату услуг мобильного оператора. Кэшбэк начисляется ежемесячно в конце расчетного периода (до 3 тыс. рублей). 

Как сообщается в пресс-релизе, поступившем iz.ru 22 мая, виртуальная карта создается автоматически при оформлении SIM-карты и появляется в мобильном приложении Tinkoff Mobile. Карта обслуживается бесплатно. 

Ранее в мае стало известно, что «Тинькофф Мобайл» изменил цены на голосовую связь, безлимитные сервисы и пакет интернета для новых и текущих клиентов. В частности, стоимость 600 минут составит 199 рублей вместо 299, а 1,2 тыс. минут — 299 рублей вместо 499.

Приобрести SIM-карту оператора можно на сайте Tinkoff.ru и в собственных точках продаж мобильного оператора, а также в магазинах компании «Связной».

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