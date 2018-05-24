Тинькофф Банк и МСП будут вместе кредитовать малый и средний бизнес

Тинькофф Банк и МСП Банк договорились о сотрудничестве на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По условиям соглашения, которое было заключено 24 мая, Тинькофф Банк выступит агентом МСП Банка и получит возможность сопровождать сделки по кредитованию малого и среднего бизнеса. Это означает, что организация сможет оказывать компаниям комплексную поддержку при получении займов — контролировать заявки, осуществлять сбор, проверку и оформление документации, а также консультировать клиентов.

«Мы рады сообщить о начале нашего сотрудничества с МСП Банком и предложить клиентам одни из самых низких на рынке ставок по кредитам для малого и среднего бизнеса», — прокомментировал договоренность председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз.

Его коллега из МСП Банка Дмитрий Голованов, в свою очередь, заявил, что сотрудничество с Тинькофф является очередным этапом в реализации стратегии «по расширению доступа субъектов МСП к финансовой поддержке», в том числе в рамках реализации госпрограмм.

«Наша цель не конкурировать с другими банками на рынке финансовых услуг, а предоставлять возможность для получения кредитов МСП Банка по низким ставкам для всех российских предпринимателей», — отметил председатель правления МСП Банка.

Соглашение заключено сроком на один год и может быть продлено по взаимному согласию сторон.