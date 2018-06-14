Силуанов предложил снизить взнос на пенсии до 22%

Взнос на обязательное пенсионное страхование в России предлагается установить с 2021 года на уровне 22% на бессрочной основе, заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании правительства в четверг, 14 июня.

«Правительство РФ предлагает на бессрочной основе зафиксировать тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% с предельной величины базы для обложения взносами и 10% сверх предельной величины», — приводит его слова «РИА Новости».

Он напомнил, что сейчас тариф на пенсионное страхование составляет 26%.

14 июня состоялось заседание кабмина, на котором рассматривается законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».

В ходе заседания премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о необходимости повышения пенсионного возраста. Было предложено поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Сейчас эти параметры составляют 60 лет и 55 лет соответственно. Повышение возраста выхода на пенсию позволит повышать выплаты в среднем на 1 тыс. рублей в год вместо текущей индексации на уровне 400–500 рублей в год

Ожидается, что осуществление реформы начнется в 2019 году и постепенно завершится к 2034 году.