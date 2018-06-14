Медведев заявил о необходимости пересмотра пенсионного возраста

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что нынешний пенсионный возраст давно пора пересмотреть, это позволит повышать пенсию в среднем на 1 тыс. рублей в год вместо текущей индексации на уровне 400–500 рублей в год.

«Мы с вами понимаем, что эти изменения назрели, они необходимы. И назрели давно. Без этих решений мы не можем двигаться вперед ни в повышении уровня жизни людей, ни в социальной сфере, ни в развитии экономики», — сказал премьер.

По его словам, условия для увеличения пенсионного возраста созданы.

14 июня проходит заседание кабинета министров, где рассматривается законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».

После заседания документ может быть внесен на рассмотрение Госдумы.

Сейчас женщины уходят на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60. Работники вредных и тяжелых производств и некоторые льготные категории граждан имеют право на досрочную пенсию.