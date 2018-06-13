«Пенсионный возраст придется повышать»

Мусорные полигоны следует национализировать и создать единого федерального оператора по обращению с отходами, считает секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. В интервью «Известиям» он рассказал о том, как ОП планирует участвовать в решении вопроса переработки мусора и других экологических и социальных проблем. Также глава палаты заявил, что повышать пенсионный возраст в любом случае придется, однако призвал делать это постепенно. В целом же в своей работе ОП планирует руководствоваться майским указом президента: по словам Валерия Фадеева, этот документ представляет собой «отклик на общественные потребности».

— Среди самых острых для граждан проблем — хранение и утилизация мусора. Президент поручил создать во всех субъектах систему общественного контроля, который займется выявлением и ликвидацией несанкционированных свалок. Уже понятно, как вы сможете включиться в этот процесс?

— Из-за роста уровня жизни в прошлом десятилетии мы стали производить мусора раза в два больше. А инфраструктуры для этого не создали, поэтому свалки переполнены. Ситуация с «Ядрово» в Волоколамске возникла как раз потому, что норматив приема мусора полигоном превышен в 2,5 раза. Подмосковье не может принять поток мусора, который производит Москва. Люди против строительства мусоросжигательных заводов, так как не верят, что будет сжигаться чистый мусор. И они правы: начинать надо с раздельного сбора, затем переработки, после которой одна часть будет отправляться на мусоросжигательные заводы, другая на мусорные полигоны. Москве и Подмосковью придется отправлять мусор в другие регионы, причем по железной дороге — так дешевле.

Фадеев_1 На территории полигона твердых бытовых отходов «Ядрово» Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Но другие регионы могут не захотеть принимать этот мусор.

— Надо сделать так, чтобы в других регионах люди не боялись за свое здоровье. Государство должно показать, что ответственно относится к переработке мусора. Однако еще есть и частный мусорный бизнес, который много обещал и не сделал, получив большие деньги. Поэтому все мусорные полигоны прежде всего надо национализировать, создать единого федерального оператора по обращению с отходами.

— Как палата может поспособствовать в решении этой проблемы?

— Нужно принять схему, о которой мы говорим, и мы будем это продавливать. Мы уже обсуждаем ее с региональными начальниками, надеюсь и на нового министра строительства Владимира Якушева. Он был губернатором Тюменской области, и там нет такой проблемы. Мы уже созвонились и наметили встречу.

— Экологические опасения в обществе вызывает и строительство монгольской ГЭС на Селенге. Как сохранить Байкал?

— Охраной окружающей среды занимаются семь ведомств, и наладить взаимодействие между ними сложно. Мы собрали в ОП координационный совет по экологической безопасности, будем готовить решения. Чиновники же хотят больших бюджетов, но иногда можно обойтись минимальным финансированием. Например, цветение Байкала происходит от того, что в озеро попадает фосфор, который содержится в бытовой химии. Значит, в окрестностях Байкала надо продавать моющие средства с малым его содержанием. Они дороже, и чтобы люди не возмутились, их надо дотировать. Это недорого. Будем продвигать через общественные советы эту идею. Это как раз и есть переход от общественного контроля к общественному управлению.

Фадеев_2 Волонтеры собирают мусор на берегу озера Байкал Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— В решении экологических проблем активно участвуют волонтеры. Как сейчас в целом складывается диалог добровольцев с властью?

— Добровольческая работа без взаимодействия с государством невозможна. Всё в порядке у организаций, которые успели формализоваться. Но огромные пласты добровольчества и волонтерства остаются в тени. Часто они сами не хотят общаться с чиновниками, имея негативный опыт. Когда добровольцы помогают в организации мероприятий, диалог складывается, а в работе, например, с бомжами, с бездомными животными понимания еще нет. Попробуем наладить взаимодействие государства с неформализованным сектором.

— А вы сами помогаете им? Жизнь бездомных, к слову, не регламентируется ни одним законом. Может ли палата предложить хотя бы рамочный законопроект о бездомных?

— Упрек ваш принимаю, даже ОП РФ неплотно этим занимается. Заметная часть членов палаты работает слабо. Регионалы активны только у себя, и втянуть их в федеральную повестку трудно. Было бы правильно заняться этой сложной, деликатной работой. Это же не в белых майках ходить и флажки раздавать. Бомжи злые, матерятся, но они люди и их много — сотни тысяч по стране. Не исключено, что мы поучаствуем в разработке законопроекта о бездомных, тем более власть нас слышит. У нас выстроен диалог с администрацией президента. Общественная палата — это общественно-политический проект.

Фадеев_3 Лица без определенного места жительства получают горячее питание в центре социального обслуживания населения Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— То есть власти контролируют деятельность палаты?

— Есть взаимодействие по важным вопросам. Например, в подготовке закона об общественных наблюдателях на выборах президента. Мы обсуждали это. Потом данную практику решили распространить на выборы всех уровней. Документ должен пройти согласования во всех регионах, это требует времени. Некоторые регионы уже принимают свои законы, чтобы успеть к единому дню голосования. Я написал письма во все регионы, где будут выборы губернаторов и заксобраний. Сейчас назначен ряд новых врио губернаторов — им напишу тоже.

— Палаты никогда не занимались выборами, а теперь являются их важными участниками. Некоторые считают, что это противоречит принципу аполитичности, который был для ОП ориентиром.

— Палата не участвует в политике в узком смысле этого слова — в борьбе за власть и на чьей-либо стороне. Члены ОП не могут быть партийными. Политика — это содержательный разговор. И то, что мы делаем, — это организация содержательного разговора между обществом и властью. Конечно, это политика.

— Одним из главных программных документов для властей сегодня стал майский указ президента. Как вы оцениваете список обозначенных в нем приоритетов? Перед обществом сейчас остро стоят именно эти проблемы?

— Все пункты майского указа — это отклик на общественные потребности. Мы будем опираться на него в своей работе. Если люди не примут то, что делают власти, ничего не получится. В центре указа — благосостояние людей. Речь не только о доходах, а о достойной жизни через благоустройство городов, улучшение экологической ситуации. Но деньги тоже важны. Нельзя, чтобы пенсии оставались такими же низкими и чтобы учитель в Москве зарабатывал до 100 тыс. рублей, а в Липецке — не более 30 тыс. Регионы конкурируют между собой: где губернатор сильный, туда идут инвестиции и повышается жизненный уровень.

Фадеев_4 Выдача пенсионного удостоверения Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Есть регионы, где губернаторы сильные, но деньги туда пока не идут.

— Потому что не выстроена федеральная политика развития производительных сил в регионах. Нет законов и институтов, которые бы за нее отвечали. Идет планирование от достигнутого. Предположим, ВВП вырастет в два раза, и в Москве учитель сможет зарабатывать до 200 тыс. рублей, а в Липецке — до 60. Количество денег увеличится, но соотношение останется прежним, а несправедливости станет больше.

— Вслед за появлением указа стало известно о планах правительства повысить пенсионный возраст. Большинство россиян против этой идеи. Как на нее смотрят в ОП?

— Пенсионный возраст придется повышать. Нагрузка на государственные финансы слишком велика. Если говорить о женщинах, то на 10 лет их работы приходится семь-восемь лет пенсии. Никакие страны не выдержат такой нагрузки. К тому же, на мой взгляд, для женщины в 55 года оскорбительно получать то, что называют пенсией по старости. Мне 57 лет, и надеюсь, в 60 я еще буду работоспособен. Есть, конечно, тяжелые виды работы, опасные — там надо сохранять льготы. Но в среднем для жителя города и для чиновников — это далеко не критический возраст, после которого люди не могут работать.

Однако нельзя допустить, чтобы повышение пенсионного возраста стало бухгалтерской операцией. Поднимать надо постепенно, по полгода за год. Заняться надо и рынком труда, там очевидная возрастная дискриминация. Сегодня в половине объявлений о найме на работу указан возраст. Это серьезное нарушение права на труд и нравственных законов. Подумать надо и о дополнительных мерах поддержки — о льготах, медицинском обслуживании и санаторно-курортном лечении. Если обеспечить людям возможность продолжать карьеру в зрелые годы, показать, что их уважают, повышение будет не таким болезненным.