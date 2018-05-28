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Режим ЧС могут ввести из-за пожара на полигоне «Съяново» в Подмосковье

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Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
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Власти Подмосковья планируют созвать комиссию по чрезвычайным ситуациям из-за пожара на закрытом мусорном полигоне «Съяново» в Серпуховском районе. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган.

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По его словам, зампред правительства Московской области Дмитрий Пестов в ближайшее время соберет комиссию по ЧС. Чиновник также не исключил возможности введения чрезвычайного положения на полигоне.

«В прошлом году такими методами мы потушили полигон <...>Теперь будут опять такие же методы», — цитирует его ТАСС.

По словам Когана, тушение возгорания на объекте будет производиться за счет завоза чистых грунтов. В ближайшие часы власти определят предприятие, которому поручат осуществить эти работы.

Министр пояснил, что средства на рекультивацию свалки были заложены в бюджет, однако процесс невозможно начать без проекта рекультивации, который должен подготовить собственник земли или оператор. При этом объект расположен на муниципальной земле Серпуховского района и его бывший оператор сейчас находится «в предбанкротном состоянии», поэтому свалка остается брошенной, отметил Коган.

26 мая мэр Москвы Сергей Собянин призвал решать проблему мусорных полигонов в Московской области радикальными методами и заявил, что их необходимо рекультивировать в течение двух лет.

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