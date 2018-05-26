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Собянин призвал к скорейшему решению проблемы свалок в Подмосковье

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Фото: ТАСС/Владимир Барабанов
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Проблему подмосковных свалок нужно решать радикальными мерами. Для этого необходимо уменьшать объем транспортируемого из столицы мусора и рекультивировать полигоны за один-два года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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«Эта проблема накапливалась огромное количество лет. Естественно, что ее рано или поздно надо решать, причем очень серьезными и иногда даже радикальными мерами. Считаю, что из Москвы объем отходов, который транспортируется в другие регионы, должен уменьшаться», — сказал глава города в ходе Петербургского международного экономического форума в субботу, 26 мая.

Собянин отметил, что проблема подмосковных свалок является и проблемой Москвы, «потому что в большей степени транспортируется московский мусор».

Ранее сообщалось, что с 21 мая в Подмосковье завезти мусор на полигон твердых коммунальных отходов можно только при наличии электронного талона. Нововведение призвано сделать объективным учет количества отходов.

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