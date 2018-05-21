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В Подмосковье ввели электронные талоны для ввоза мусора на полигоны

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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С 21 мая в Подмосковье завезти мусор на полигон твердых коммунальных отходов можно, только имея электронный талон. Об этом сообщается на сайте Минэкологии региона.

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Нововведение призвано сделать объективным учет количества отходов.

Чтобы получить талон, компания-перевозчик должна зарегистрироваться на специальном портале. В Минэкологии подчеркнули, что талон дает право мусоровозу на однократный въезд на полигон.

Помимо перехода на цифровую платформу учета отходов, ведомство усилило надзор за незаконным захоронением мусора.

В частности, министерство попросило региональное управление ГИБДД помочь контролировать потоки отходов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 4 апреля заявил, что в конце 2018 — начале 2019 года в регионе появятся современные мусороперерабатывающие комплексы.

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