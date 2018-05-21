В Подмосковье ввели электронные талоны для ввоза мусора на полигоны

С 21 мая в Подмосковье завезти мусор на полигон твердых коммунальных отходов можно, только имея электронный талон. Об этом сообщается на сайте Минэкологии региона.

Нововведение призвано сделать объективным учет количества отходов.

Чтобы получить талон, компания-перевозчик должна зарегистрироваться на специальном портале. В Минэкологии подчеркнули, что талон дает право мусоровозу на однократный въезд на полигон.

Помимо перехода на цифровую платформу учета отходов, ведомство усилило надзор за незаконным захоронением мусора.

В частности, министерство попросило региональное управление ГИБДД помочь контролировать потоки отходов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 4 апреля заявил, что в конце 2018 — начале 2019 года в регионе появятся современные мусороперерабатывающие комплексы.