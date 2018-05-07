Полигон Скоково Ярославской области готовят к приему отходов из Москвы

В Ярославской области началась подготовка к созданию новой дополнительной рабочей карты для приема отходов из Москвы и организации технологического процесса размещения ТБО на полигоне Скоково с учетом требований экологической безопасности.

Планируется закупка трех бульдозеров, уплотнителя отходов, автомобильных весов, изолирующего материала. Будет обустроена дорога к разгрузочной площадке. Об этом сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ». Идет разработка проекта новых очистных сооружений.

Около 100 млн рублей в рамках межбюджетного трансферта от правительства Москвы планируется направить на ликвидацию несанкционированных свалок. Еще 70 млн рублей пойдут на создание в Ярославской области уникальной современной экоаналитической лаборатории.

Ранее портал iz.ru писал, что жители Люры, Бохолдоя, Бахая Баяндаевского района Иркутской области пожаловались в ОНФ на планы властей по созданию полигона твердых отходов в культовом месте поклонения бурятского народа «Бурютын Тудэ». Там испокон веков проводятся обряды, также недалеко находится водопроводная башня с питьевой водой, кладбище и обелиск в память погибших в годы Гражданской войны.