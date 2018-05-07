Прямой эфир

Полигон Скоково Ярославской области готовят к приему отходов из Москвы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ярославской области началась подготовка к созданию новой дополнительной рабочей карты для приема отходов из Москвы и организации технологического процесса размещения ТБО на полигоне Скоково с учетом требований экологической безопасности.

Планируется закупка трех бульдозеров, уплотнителя отходов, автомобильных весов, изолирующего материала. Будет обустроена дорога к разгрузочной площадке. Об этом сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ». Идет разработка проекта новых очистных сооружений. 

Около 100 млн рублей в рамках межбюджетного трансферта от правительства Москвы планируется направить на ликвидацию несанкционированных свалок. Еще 70 млн рублей пойдут на создание в Ярославской области уникальной современной экоаналитической лаборатории.

Ранее портал iz.ru писал, что жители Люры, Бохолдоя, Бахая Баяндаевского района Иркутской области пожаловались в ОНФ на планы властей по созданию полигона твердых отходов в культовом месте поклонения бурятского народа «Бурютын Тудэ». Там испокон веков проводятся обряды, также недалеко находится водопроводная башня с питьевой водой, кладбище и обелиск в память погибших в годы Гражданской войны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Свалку в Ярославской области возьмут под охрану из-за угрозы пожаров
Рекультивация на трех мусорных полигонах Подмосковья из 15 уже ведется

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017